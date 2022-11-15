Крупнейшие российские банки подняли ставки: стоит ли открывать вклад Кредитные организации пытаются удержать вкладчиков на фоне массового оттока средств со счетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топовых банках увеличилась почти до 7%. А еще в конце сентября этот показатель равнялся 6,5%. Банки начали поднимать ставки, чтобы приостановить отток средств населения, но будут ли условия улучшаться дальше и выгодно ли сейчас пользоваться депозитами, NEWS.ru рассказали эксперты.

Данные ЦБ

За первую декаду ноября средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках выросла сразу на 0,15 процентного пункта (п.п.) — до 6,98%, следует из статистики ЦБ.

Максимальное значение показателя в этом году — 20,51% — было зафиксировано в начале марта. После того, как регулятор резко повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. Затем эти цифры снижались вслед за ключевой ставкой вплоть до 6,5% в третьей декаде сентября. А теперь ЦБ снова фиксирует рост.



Расчет ставок произведен на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «ФК Открытие», Райффайзенбанка, Тинькофф банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ориентиры регулятора

28 октября Совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Эксперты тогда предположили, что банки вряд ли будут массово повышать ставки по депозитам, но допустили небольшой рост процентов в рамках предновогодних акций.



Сейчас регулятор советует банкам за пределами первой десятки устанавливать проценты по вкладам не выше 8,98%. Но это не означает, что банки не смогут делать более выгодные предложения. Такой ориентир — лишь рекомендация, и ее можно не соблюдать.

Что будут со ставками дальше

Замдекана экономфака РУДН по научной работе Елена Григорьева:

Повышение ставок по вкладам обусловлено массовым оттоком денежных средств физлиц из банков. Банкам сейчас необходимо сократить этот отток или, по крайней мере, приостановить. А других инструментов для повышения привлекательности вкладов, кроме процентной ставки, у них нет. Но не стоит ориентироваться на номинальную ставку, которую анонсирует банк — следует изучить все условия по вкладу. К примеру, они могут исключать пополнение и частичное снятие средств, а это не всегда удобно. И сейчас сроки депозитов с повышенной ставкой чаще всего ограничены 30-60 днями. Это значит, что банки готовы быстро изменить условия.

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский:

Ставки по вкладам вряд ли будут расти в ближайшее время. На фоне снижения темпов кредитования банки обладают достаточным объемом ресурсов, и дополнительные денежные привлечения им не нужны. Если говорить о целесообразности вложения денежных средств во вклады, то последние лет шесть это в принципе было нецелесообразно. Темпы инфляции выше ставок по вкладам, что только съедает полученные населением проценты. Единственное, на мой взгляд, применение вкладов в текущий момент — это сохранение средств, а не их приумножение.

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Директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева:

Щедрость банков с подъемом ставок по депозитам без аналогичного роста [ключевой ставки] со стороны ЦБ связана с недавними шоковыми оттоками наличности. По итогам сентября средства населения в банках уменьшились на 458 млрд руб. Такой отток значительно замедлил прирост вкладов. В некоторых кредитных организациях спрос на наличные привел к обнулению всего прогресса депозитной базы, которого банки добивались с февраля. С другой стороны — россияне переходят на сберегательную модель и сокращают потребление. Повышенные депозитные ставки должны поддержать этот тренд и позволят кредитным организациям привлечь больше клиентов. Да, доходность вкладов сейчас не догоняет уровень инфляции. И, кажется, для подъема ключевой ставки предпосылок нет, так как инфляция затормозилась, а по итогу 2023 году, по базовому прогнозу ЦБ, вернется к показателям 5-7%. Тем не менее сейчас, возможно, наиболее выгодное время, чтобы открыть вклад.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал: