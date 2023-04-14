Крупная бытовая техника резко выросла в цене «Ъ»: крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10% на фоне ослабления рубля

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В России крупная бытовая техника в России на розничном рынке подорожала в среднем на 8-10%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибуторов и ретейлеров. По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, цены товаров, ввозимых в том числе по параллельному импорту, поднимаются из-за ослабления рубля.

Повышение закупочных цен приведет к росту и розничных. Поданным издания, ряд продавцов получили уведомления, что оборудование китайской компании Hisense, куда входит бренд Gorenje и Toshiba, на оптовом рынке подорожает на 4-7%. Продукция Midea и Comfee вырастет в цене в среднем на 5%.

Погудалов добавил, что подорожает не только импортная техника, но и производимая в России. Уровень диапазон цен будет завесить от уровня локализации производства. По его словам, на стоимость также влияет возможный дефицит зарубежных товаров, однако основной фактор — курсовые колебания.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что россияне не торопятся переходить на новые бренды техники, которые пришли в страну взамен ушедших. В связи с этим, в стране значительно вырос спрос на ремонт старых вещей.