Криптовалюты для инвестирования в 2023-м: во что стоит вложить деньги Эксперты советуют покупать проверенные монеты и перспективные новые проекты

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Самые популярные криптовалюты мира за последний год потеряли до 80% своей стоимости. Но, даже несмотря на это, спрос на цифровые активы стабилен. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, в какие криптовалюты сегодня можно вкладывать деньги, а о каких лучше надолго забыть.

Как изменилась за год цена ведущих криптовалют

Bitcoin (BTC) — минус 64,18%.

Ethereum (ETH) — минус 67,47%.

Tether (USDT) — минус 0,06%.

USD Coin (USDC) — не изменилась.

BNB (BNB) — минус 52%.

Ripple (XRP) — минус 58,7%.

Binance USD (BUSD) — минус 0,02%.

Dogecoin (DOGE) — минус 59,3%.

Cardano (ADA) — минус 81,29%.

Polygon (MATIC) — минус 69,94%.

Фото: Piero Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Каким был 2022 год для крипторынка

В конце 2021 года большинство криптовалют, включая биткоин, достигли своего пика, но 2022 год стал для криптосообщества годом потрясений.

В начале мая рухнула криптовалюта Luna, являвшаяся частью инфраструктуры стейблкоина TerraUSD. Тогда всего за неделю она потеряла 99,99% своей стоимости. У сети возникли проблемы после 4 мая, однако аналитики о них предупреждали и раньше, указывая, что привязка к доллару для подобных стейблкоинов несет не столько стабильность, сколько риски.

В ноябре потерпела крах связанная со многими другими криптопроектами биржа FTX, потерявшая $700 млн. После этого биржа подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что ее основатель и гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Как выяснилось, несколько месяцев в отношении биржи вела расследование комиссия по ценным бумагам и биржам США, выясняя, как FTX управляет средствами клиентов и кредитует их в условиях кризиса ликвидности.13 декабря стало известно, что Бэнкману-Фриду предъявлено обвинение в обмане инвесторов.

На фоне этих и других новостей криптовалюты мира сильно падали в цене.

Что ждет лидеров рынка в 2023 году

Главный редактор портала Crypto.ru Влад Крылов:

В текущих условиях наиболее привлекательными выглядят Bitcoin и Ethereum. Это две основные монеты, которые могут показать хороший рост в обозримом будущем. Если инвестор готов к высоким рискам, тогда можно обратить внимание на BNB — это токен популярной криптобиржи Binance. Торговая площадка уже давно на рынке, но ситуация с FTX продемонстрировала, что даже надежные сервисы могут закрыться. Также можно посмотреть на Dogecoin — фундаментально проект не несет ничего нового, но имеет колоссальную поддержку сообщества, в том числе от Илона Маска.

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков:

Вероятность краха почти всех криптовалют стремится к 100%. Исключение стоит делать разве что для BTC и ETH, вокруг которых развернулась серьезная инвестиционная инфраструктура, поддерживающая их легитимность в качестве спекулятивного актива. Но данные криптовалюты надо приобретать с осторожностью, так как причин для роста рынка в 2023 году пока не видно. Так что и эти монеты могут подешеветь еще на 50% от текущих отметок. Рынку потребуется время, чтобы забыть весь негатив уходящего года, восстановительные процессы могут начаться лишь в 2024 году. За всеми остальными криптовалютами ничего не стоит: ни интереса со стороны крупного капитала, ни продуктов с большим количеством пользователей. Почти все лидеры рейтинга по капитализации 2017 года к текущему моменту оказались забыты и совершенно не смогли проявить себя во время недавнего ралли (DASH, NEO и остальные). То же самое ждет и нынешних лидеров, и любимцев публики. Следует искать новые перспективные проекты, а не цепляться за старые, которые должны оставаться в прошлом как отработанный материал. Опять же, исключением из правил являются BTC и ETH.

Команда портала о криптовалютах и блокчейне Cryptofans:

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Перспективным проектом выглядит индийская криптоплатформа Polygon с токеном MATIC (платформа создана для интеграции с другими блокчейн-системами вроде Ethereum. — NEWS.ru). Многие проекты на нем сейчас уже делаются, и в случае роста рынка ставим на рост этой платформы за счет хайпа и запуска этих проектов. Также однозначно стоит покупать биткоин, buy and hold («купи и держи») — лучшая стратегия, на наш взгляд. Мы бы не стали ставить на Ethereum из-за рисков распродажи и негатива сообщества из-за цензуры сети. Binance (BNB) тоже не стали бы рассматривать из-за рисков атаки [желающих урегулировать крипторынок властей США] на основателя и гендиректора биржи Binance Чанпэна Чжао. Cardano все еще считаем не принимаемым сообществом проектом. Что касается стейблкоинов (монеты с припиской USD, чья стоимость привязаны к доллару США за счет резервов. — NEWS.ru), то по ним никаких особенных прогнозов нет. Они выступают в качестве буфера для покупки и хранения криптовалют на «медвежьем» рынке.

Основатель компании SalAd Lab, преподаватель факультета технологического предпринимательства Университета «Синергия» Давид Лолаев: