Самые популярные криптовалюты мира за последний год потеряли до 80% своей стоимости. Но, даже несмотря на это, спрос на цифровые активы стабилен. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, в какие криптовалюты сегодня можно вкладывать деньги, а о каких лучше надолго забыть.
Как изменилась за год цена ведущих криптовалют
Bitcoin (BTC) — минус 64,18%.
Ethereum (ETH) — минус 67,47%.
Tether (USDT) — минус 0,06%.
USD Coin (USDC) — не изменилась.
BNB (BNB) — минус 52%.
Ripple (XRP) — минус 58,7%.
Binance USD (BUSD) — минус 0,02%.
Dogecoin (DOGE) — минус 59,3%.
Cardano (ADA) — минус 81,29%.
Polygon (MATIC) — минус 69,94%.
Каким был 2022 год для крипторынка
В конце 2021 года большинство криптовалют, включая биткоин, достигли своего пика, но 2022 год стал для криптосообщества годом потрясений.
В начале мая рухнула криптовалюта Luna, являвшаяся частью инфраструктуры стейблкоина TerraUSD. Тогда всего за неделю она потеряла 99,99% своей стоимости. У сети возникли проблемы после 4 мая, однако аналитики о них предупреждали и раньше, указывая, что привязка к доллару для подобных стейблкоинов несет не столько стабильность, сколько риски.
В ноябре потерпела крах связанная со многими другими криптопроектами биржа FTX, потерявшая $700 млн. После этого биржа подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что ее основатель и гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Как выяснилось, несколько месяцев в отношении биржи вела расследование комиссия по ценным бумагам и биржам США, выясняя, как FTX управляет средствами клиентов и кредитует их в условиях кризиса ликвидности.13 декабря стало известно, что Бэнкману-Фриду предъявлено обвинение в обмане инвесторов.
На фоне этих и других новостей криптовалюты мира сильно падали в цене.
Что ждет лидеров рынка в 2023 году
Главный редактор портала Crypto.ru Влад Крылов:
В текущих условиях наиболее привлекательными выглядят Bitcoin и Ethereum. Это две основные монеты, которые могут показать хороший рост в обозримом будущем. Если инвестор готов к высоким рискам, тогда можно обратить внимание на BNB — это токен популярной криптобиржи Binance. Торговая площадка уже давно на рынке, но ситуация с FTX продемонстрировала, что даже надежные сервисы могут закрыться. Также можно посмотреть на Dogecoin — фундаментально проект не несет ничего нового, но имеет колоссальную поддержку сообщества, в том числе от Илона Маска.
Старший аналитик компании Esperio Антон Быков:
Вероятность краха почти всех криптовалют стремится к 100%. Исключение стоит делать разве что для BTC и ETH, вокруг которых развернулась серьезная инвестиционная инфраструктура, поддерживающая их легитимность в качестве спекулятивного актива. Но данные криптовалюты надо приобретать с осторожностью, так как причин для роста рынка в 2023 году пока не видно. Так что и эти монеты могут подешеветь еще на 50% от текущих отметок. Рынку потребуется время, чтобы забыть весь негатив уходящего года, восстановительные процессы могут начаться лишь в 2024 году.
За всеми остальными криптовалютами ничего не стоит: ни интереса со стороны крупного капитала, ни продуктов с большим количеством пользователей. Почти все лидеры рейтинга по капитализации 2017 года к текущему моменту оказались забыты и совершенно не смогли проявить себя во время недавнего ралли (DASH, NEO и остальные). То же самое ждет и нынешних лидеров, и любимцев публики.
Следует искать новые перспективные проекты, а не цепляться за старые, которые должны оставаться в прошлом как отработанный материал. Опять же, исключением из правил являются BTC и ETH.
Команда портала о криптовалютах и блокчейне Cryptofans:
Перспективным проектом выглядит индийская криптоплатформа Polygon с токеном MATIC (платформа создана для интеграции с другими блокчейн-системами вроде Ethereum. — NEWS.ru). Многие проекты на нем сейчас уже делаются, и в случае роста рынка ставим на рост этой платформы за счет хайпа и запуска этих проектов. Также однозначно стоит покупать биткоин, buy and hold («купи и держи») — лучшая стратегия, на наш взгляд.
Мы бы не стали ставить на Ethereum из-за рисков распродажи и негатива сообщества из-за цензуры сети. Binance (BNB) тоже не стали бы рассматривать из-за рисков атаки [желающих урегулировать крипторынок властей США] на основателя и гендиректора биржи Binance Чанпэна Чжао. Cardano все еще считаем не принимаемым сообществом проектом.
Что касается стейблкоинов (монеты с припиской USD, чья стоимость привязаны к доллару США за счет резервов. — NEWS.ru), то по ним никаких особенных прогнозов нет. Они выступают в качестве буфера для покупки и хранения криптовалют на «медвежьем» рынке.
Основатель компании SalAd Lab, преподаватель факультета технологического предпринимательства Университета «Синергия» Давид Лолаев:
Среди ведущих в настоящее время криптовалют, скорее всего, далеко не все будут расти. Весь 2022 год прошел как гонка между Layer-1 протоколами (Layer 1 — базовый уровень сети блокчейн, на котором проходят транзакции. Это, к примеру, Bitcoin, Ethereum и Solana. — NEWS.ru.) и запуском проектов в их экосистемах, что давало им бурный рост в определенные отрезки времени. Основной успех ждет правильные Layer-2 проекты (пример Layer-2 — Polygon (MATIC) — криптовалюта, созданная на блокчейне Ethereum. — NEWS.ru.), которые сделают автоматически более популярным и успешным Layer-1 протокол, на котором они построены. Так как рынок сейчас переживает не лучшие времена, наиболее выигрышными проектами будут те, у которых есть максимальное количество настоящей органической аудитории.