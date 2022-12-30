Продавцы билетов в России заявили о падении концертного рынка на 30% Глава «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин сообщил о падении концертного рынка на 30%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2022 году российский концертный рынок рухнул как минимум на 30%, заявил глава «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин. По его словам, это обусловлено отъездом за границу большого числа артистов, которые в РФ собирали клубные и концертные залы. Минин добавил, что при этом на рынке продолжают появляться новые артисты, но на формирование костяка рынка потребуется от четырех до восьми лет, передает РБК.

Однако вырастить артиста, который сможет собирать тысячи человек на концерт, быстро не получится. Существует большая разница между тем, сколько людей слушают того или иного артиста на стриминге, и тем, сколько людей платят за билеты на его концерт. В итоге на сборы больших залов выходят единицы, — отметил руководитель «МТС Энтертейнмент».

Он добавил, что основное падение рынка в этом году пришлось на период с марта по апрель включительно. В это время на фоне отказа иностранных артистов от гастролей по России, а российских — от выступлений, индустрия в целом просела на 30% в денежном выражении по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Ближе к лету отрасль стала восстанавливаться.

Минин допустил, что в следующем году количество артистов может стать прежним, но неизвестно, захотят ли люди платить за билеты на концерты новых звезд.

Возглавляемая Мининым фирма — дочерняя компания МТС, объединяющая билетные сервисы Ticketland и MTC Live, на которые приходится 23% всех продаваемых в России билетов на развлекательные мероприятия, за исключением спортивных мероприятий и кино.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что самыми яркими артистами на российской сцене в 2022 году стали SHAMAN и Анна Asti. Он отметил, что SHAMAN завоевал сердца слушателей благодаря своим духоподъемным песням, что подтверждают многомиллионные просмотры его клипов.