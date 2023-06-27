Кому повысят зарплату с 1 июля в России И вырастет ли МРОТ, как пишут в ряде СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие СМИ и бухгалтерские порталы сообщили о том, что с 1 июля в России вырастет МРОТ, а следовательно, поднимутся и зарплаты бюджетников по всей стране. Это оказалось не совсем правдой, но в ряде регионов все же решили поднять зарплаты. Насколько и у кого они вырастут с 1 июля, разобрался NEWS.ru.

Поднимется ли с 1 июля МРОТ

Многие ждали, что с 1 июля зарплаты бюджетников (и не только) поднимутся во всех регионах. Дело в дополнительном поручении президента обеспечить индексацию МРОТ до 1 июля этого года, чтобы она была выше инфляции. Но, видимо, власти решили ограничиться только индексацией МРОТ с 1 января на 6,3% — до 16 242 руб. Как объяснил NEWS.ru в рамках Петербургского международного экономического форума министр труда и социальной политики Антон Котяков, в ведомстве не видят сильной инфляции, поэтому необходимости сейчас поднимать размер МРОТа и каких-либо выплат не было.

В то же время в рамках ПМЭФ Владимир Путин напомнил, что со следующего года МРОТ будет проиндексирован сразу на 18,5%, чтобы обогнать инфляцию. Его величина после этого составит 19 242 руб. Это позволит увеличить зарплаты 4,8 млн россиян — главным образом бюджетникам, чьи зарплаты зависят от МРОТ.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Кому повысят зарплату с 1 июля в Московской области

Заработную плату отдельных категорий бюджетных работников проиндексируют в Московской области с 1 июля. Об этом еще в начале июня сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям. «Мы поддержим отдельные категории работников — медиков, соцработников, работников культуры — мы проиндексируем зарплаты от 8% до 10%. Увеличение коснется 110 тыс. человек», — сказал он, добавив, что прибавка составит от 5 тыс. до 12 тыс. руб.

Воробьев отметил, что год назад власти региона ввели доплаты педагогам и директорам школ, которые показывают высокие результаты в работе, и эта мера оказалась эффективной. Поэтому с 1 июля также введут доплату педагогам и мастерам 10 лучших колледжей Подмосковья и школ искусств. Так губернатор решил стимулировать учебные заведения региона выпускать в том числе больше рабочих и IT-специалистов.

Кому повысят зарплату с 1 июля в Алтайском крае

С 1 июля, как побещал губернатор Виктор Томенко, каждый месяц врачам старшего возраста будут доплачивать по девять тыс. руб., а фельдшерам и медсестрам — по шесть. тыс. руб. «А в целом по краю, как я уже говорил, заложили 1,5 миллиарда на три года на привлечение кадров в медучреждения и в городах, и в селах», — добавил Томенко.

Он отметил, что в регионе сегодня остается много больниц, где и врачей, и оборудования критически не хватает. «Знаю о каждой ситуации, ищем решения. И как только позволяют возможности, вводим дополнительные меры поддержки медиков», — объяснил глава Алтайского края.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кому повысят зарплату с 1 июля в Пермском крае

В феврале в Законодательное собрание края был внесен законопроект об изменениях в бюджет на 2023 года. Как поясняли губернатор Дмитрий Махонин и министр финансов Пермского края Екатерина Тхор, он предусматривает индексацию выплат не только бюджетникам из майских указов президента, но и работникам социальной сферы, противопожарной службы, гражданской защиты населения и так далее.

«В данном проекте предусмотрены дополнительные средства на увеличение фонда оплаты труда категориям работников, которые определены указами президента для стопроцентного обеспечения показателей заработной платы. На эти цели в проекте бюджета дополнительно выделено 736,7 млн руб. На индексацию оплаты труда прочего персонала, который не относится к указанным категориям, дополнительно предусмотрено 478,6 млн руб.», — отметила Тхор.

Она уточняла, что индексацию оплаты труда предлагается произвести в три этапа: первый этап — с 1 апреля на 2,2%, до уровня фактически сложившейся в Пермском крае инфляции 2022 года. А затем — с 1 июля на 3% и с 1 октября еще на 3,1%. «В результате к концу года индексация составит 8,5%», — пояснила министр финансов.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Как повысят зарплату с 1 июля в Забайкалье

Скоро в регионе планируют принять закон, который обеспечит Забайкальскому краю 6,5 млрд руб. из федерального бюджета для повышения заработной платы порядка 115 тысяч бюджетникам. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов. По его словам, закон нужно принять уже завтра, чтобы запустить бюджетный механизм и получить деньги.

Он отметил, что ездил в Москву договариваться, чтобы принять этот закон: «Нам надо всеми силами обеспечить выполнение замысла закона о повышении оплаты труда почти на 6% с 1 июля этого года, на 5% — с 1 ноября, и ещё на 5% — с 1 января 2024 года». При этом последнее повышение, которое произойдет с 1 января, для педагогических работников составит не 5%, а почти 30%.

Какую прибавку получат с 1 июля бюджетники Красноярского края

Индексация зарплат работников бюджетной сферы на 6,3% должна произойти с 1 июля в Красноярском крае. Об этом еще в марте сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Такой подход обеспечит соответствие темпов роста минимального размера оплаты труда и заработной платы бюджетников в 2023 году», — объяснили там.

Отмечается, что данная инициатива была одобрена губернатором края на последнем заседании президиума. На эти цели направят более 5 млрд руб.

Читайте также:

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии

Стало известно, как выросло количество вакансий в IT за год

Минтруд запланировал двойную индексацию пенсий для россиян