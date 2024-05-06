Кому и какие выплаты положены к 9 Мая в 2024 году: полный список

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Ветераны Великой Отечественной войны во время военного парада в честь Победы в Великой Отечественной войне

На 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны, а также другие льготники имеют право как на федеральные, так и на региональные выплаты из бюджета. Но не все знают, что еще часть выплат положена обычным работникам, трудящимся в праздники. Об этих льготах, а также о датах начислений пенсий и пособий во время длинных выходных расскажет NEWS.ru.

Какие федеральные выплаты положены ветеранам

По указу президента РФ от 24 апреля 2019 г. № 186 установлена денежная выплата ко Дню Победы из федерального бюджета. Ее ежегодно направляют инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в преддверии праздника 9 Мая. Деньги обычно приходят в апреле-мае. Сумма льготы составляет 10 тыс. рублей.

Кроме того, помимо федерального транша, регионы вправе устанавливать доплаты из своего бюджета. Размер сумм, конкретный перечень льготников и порядок получения таких выплат устанавливают правительства конкретных областей, краев, республик, автономных округов и городов федерального значения.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Мужчина у дома ветеранов в Казани во время поздравления ветеранов Великой Отечественной войны

Какие дополнительные выплаты установили в Москве

Еще в марте этого года правительство Москвы утвердило единовременные выплаты в размере от 10 до 25 тыс. рублей ветеранам войны и труженикам тыла в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В мэрии полагают, что эти деньги получат около 38 тыс. человек.

В частности, это:

инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;

военные, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941-го по 3 сентября 1945 года;

награжденные медалью «За оборону Ленинграда»;

инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны;

участники обороны Москвы;

жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда;

вдовы военнослужащих, погибших в годы войны;

россияне, награжденные знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны;

бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

труженики тыла;

те, кто родился до 31 декабря 1931 года.

Подробнее о том, кому и сколько положено, можно узнать на сайте мэрии.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Документы военных лет ветерана Отечественной войны

Что выплатят ветеранам в Подмосковье

Похожие льготы установили и в Московской области. Так, более 23 тыс. льготников (свыше 700 из них — участники и инвалиды войны) получат от 15 до 25 тыс. рублей в зависимости от категории. В Министерстве социального развития Подмосковья дополнили, что деньги поступят на счета ветеранов автоматически уже к 9 мая, а тем кто получает пенсию через почту, выплату принесет почтальон.

Как пояснили в ведомстве, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат выплату в 25 тыс. рублей. В то время как труженикам тыла, вдовам участников Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма выплатят по 15 тысяч рублей.

Похожие льготы установлены и в других регионах.

Какими будут выплаты в Санкт-Петербурге и Ленобласти

В Санкт-Петербурге размер выплат составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Минимальный уровень начислят вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, а также детям войны. Материальную помощью в 10 тыс. рублей от городского правительства получат инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, а также жители блокадного Ленинграда.

В Смольном указали, что средства поступят до 9 мая, и призвали россиян, сведений о которых нет в Электронном социальном регистре населения Санкт-Петербурга, обратиться в МФЦ, чтобы не лишиться денег. Аналогичные выплаты получат и льготники Ленинградской области.

Где выплаты к 9 Мая будут самыми большими

Одни из наиболее высоких выплат в стране получат участники и инвалиды Великой Отечественной в Сочи — по 50 тыс. рублей. И, что интересно, это даже не региональная, а городская норма. Для несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», установили выплаты в 30 тыс. рублей.

По 10 тыс. рублей направят: людям, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида или участника Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Но на все эти выплаты жителю города нужно подать заявление.

Вывод: каждому россиянину стоит искать информацию о выплатах не только по своему региону, но и по конкретному муниципальному образованию — то есть населенному пункту и району.

Изменились ли графики выплат пенсий и детских пособий из-за праздников

Социальный фонд уже напоминал, что направит пенсии за май, а также единое пособие и другие выплаты на детей за апрель в стандартные сроки. Доставка пенсий в России начинается не ранее третьего числа каждого месяца, и это правило касается как начисления на банковские карты, так и выплат через почту. В этом году 2 и 3 мая являлись рабочими днями. При этом суббота, 4 мая, в большинстве отделений почтовой связи тоже была рабочей.

Пособия на детей Социальный фонд предоставлял в единый день. То есть 3 мая родителям были начислены за апрель единое пособие, пособие по уходу за ребенком до полутора лет (неработающим родителям), выплаты на первого ребенка и пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Если же родители получают пособия через «Почту России», доставка происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения. Поэтому если какие-то выплаты еще не пришли, это нормально.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие выплаты положены работникам в праздничные дни

Если у россиянина обычный график по принципу 5/2, то в случае, если он согласится на работу во время майских праздников (неважно, будут ли это 1 и 9 мая или, к примеру, 28 апреля и 10 мая), ему положена двойная оплата этих дней. То же самое актуально и для работников, которые трудятся по сдельной системе оплаты труда.

Если же работник трудится по сменному графику и его дежурства выпадают на периоды с 28 апреля по 30 апреля или с 10 мая по 12 мая, то он получает за них обычную плату. Но смены 1 или 9 мая в любом случае работодатель обязан оплатить по двойной ставке.

Читайте также:

Ветеран ВОВ рассказал, как 80 лет назад Киев был освобожден от фашистов

В России планируют увеличить один из видов пенсий

Юрист раскрыла важный ньюанс работы в майские праздники