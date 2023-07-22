Коллекторам могут разрешить бесконечно писать должникам в мессенджерах Госдума регламентирует общение коллекторов с должниками в мессенджерах

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Коллекторов предложили не ограничивать в общении с должниками через мессенджеры после ответа на первое сообщение, как следует из поправок к закону «О взыскании», подготовленным ко второму чтению. Правила переписки прописаны в новой редакции документа, опубликованного в электронной базе Госдумы, в котором также появилось новое понятие «обмен сообщениями».

Согласно поправкам, если должник ответит на первое сообщение коллектора, то тот сможет сколько угодно писать заемщику в течение всего последующего дня. Действующий закон разрешает коллекторам звонить должникам не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз за месяц, также допускается не более одной личной встречи в неделю, при этом ограничения на сообщения в мессенджерах в нынешней редакции не предусмотрены.

Переписка с должником, ответившим на первое сообщение, будет считаться одним случаем контакта. При этом коллекторам могут разрешить использовать вместо настоящих имен псевдонимы с указанием индивидуального идентификационного номера. Также предусмотрены поправки, которые уполномочат приставов запрещать взаимодействовать с должниками коллекторам, допустившим неоднократные нарушения, на срок до 30 дней.

В конце июня Госдума приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов, предполагающий штрафы до 5 млн рублей за клевету, шантаж, порчу имущества и насилие. Если преступление совершено организованной группой, предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.