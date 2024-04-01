Кешбэк без ограничений: что меняется в программе «СберСпасибо»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбербанк объявил о кардинальных изменениях в программе лояльности «СберСпасибо». Что изменится, когда участники программы смогут оценить новую версию, что она позволяет делать?

Что за программа «СберСпасибо»

«СберСпасибо» — это программа лояльности Сбербанка, в рамках которой начисляются баллы за покупки и услуги, за которые заплатил клиент. Как объясняет сайт «Сбера», один начисленный бонус равен скидке в 1 руб. Накопив достаточное количество баллов, держатель карты может расплачиваться бонусами — погашая при этом до 99% стоимости покупки.

Бонусы «СберСпасибо» начисляются за покупку в любом магазине в размере 0,5% от стоимости чека, а у партнеров Сбербанка — до 30% от суммы. В их число входят рестораны, аптеки, стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры, ретейлеры и прочие площадки.

Что изменится в программе лояльности Сбербанка

В обновленной программе «СберСпасибо» снимаются ограничения на кешбэк, пишет РБК.

«Обновленная программа отменяет все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и становится более простой, гибкой и выгодной для клиентов», — сообщили изданию в Сбербанке.

Бонусы «СберСпасибо» будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров. Банк планирует в будущем начислять бонусы за использование продуктов банка, просмотр фильмов и прослушивание музыки.

Первые участники программы смогут оценить новую версию в апреле 2024 года. К лету новые условия будут доступны всем.

Сколько россиян участвуют в программе «СберСпасибо»

Как рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, в «СберСпасибо» сейчас участвуют около 80 млн человек.

«Если раньше для получения большего числа бонусов нужно было совершать больше трат, то теперь мы трансформируем всю логику лояльности и строим ее вокруг человека, предлагая вознаграждения за любые действия в наших сервисах и сервисах партнеров группы», — рассказал Царев.

После изменений «СберСпасибо» должна стать «самой выгодной программой на рынке для премиального сегмента», заявили в банке.

Какую преступную сеть помог раскрыть Сбербанк

Между тем Сбербанк помог пресечь деятельность организованной преступной группы, которая занималась изготовлением поддельных документов. Участники ОПГ организовали типографию по выпуску поддельных киргизских ID-паспортов для оформления по ним банковских карт, сообщили в пресс-службе банка. Был арестован организатор — гражданин России.

«У него изъято более 700 поддельных ID-паспортов граждан Республики Киргизия, оборудование для их изготовления, деньги, средства связи, банковские карты и многое другое. Ведется следствие, сотрудники банка помогают правоохранителям установить все эпизоды противоправной деятельности ОПГ», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

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