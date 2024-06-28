Казахстанская KASE задумалась о выкупе акций у МосБиржи РБК: казахстанская фондовая биржа обсудит с московской выкуп своих акций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Казахстанская фондовая биржа (KASE) подтвердила РБК, что обсудит возможный выкуп своей доли у Московской Биржи или перепродажу акций третьим лицам. Такое решение принято для обеспечения непрерывной деятельности финансовой структуры республики, утверждает представитель зарубежной площадки.

В целях обеспечения непрерывности деятельности казахстанской финансовой инфраструктуры, по результатам проведенного анализа с участием международного юридического консультанта, биржа планирует провести переговоры о возможности выкупа у МОЕХ акций самой биржей и/или продаже третьим лицам по согласованию с KASE, — говорится в ответе иностранной платформы на запрос журналистов.

Доля МосБиржи на казахстанской площадке составляет 13,1%. Переговоры о возможной продаже ее акций в KASE начались после введения санкций против российской платформы со стороны США.

Отмечается, что такое решение не несет санкционных рисков для казахстанской стороны, поскольку российской площадке принадлежит менее 50% акций. Однако наличие в составе акционеров KASE санкционного лица ограничивает Казахстанскую фондовую биржу и ее дочернюю организацию АО «Клиринговый центр KASE» в возможности устанавливать и поддерживать деловые отношения с иностранными финансовыми организациями и партнерами.

МосБиржа ранее пообещала вернуть клиентам заблокированную из-за ограничений США валюту. Участникам торгов вернут американские доллары и евро после конвертации в рубли.