Карту «Мир» начнут принимать еще в одной популярной туристической стране Исполнительный директор АТОР Ломидзе: Египет готовится принимать карту «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Египет может уже в этом году начать принимать карты мир, сообщила радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, для этого Александрии необходимо решить ряд технических вопросов, а банки стран должны наладить взаимодействие.

Египет заявил о своих планах по принятию карт «Мир». Планы — хорошо, но это требует решения определённых технических вопросов, в том числе межбанковского взаимодействия, когда это будет реализовано, мы пока не знаем. Надеемся, что произойдёт быстро, но это, скорее всего, не месяц. Мы бы хотели, чтобы это было в этом году, — сказала Ломидзе.

Представитель АТОР указала на то, что первой из стран о внедрении платежной системы «Мир» заявила Венесуэла. Тем не менее, по словам Ломидзе, это предложение до сих пор не удалось реализовать.

Лидером же по внедрению платежной системы стала Турция. Там картой «Мир» можно пользоваться в банкоматах, магазинах и при оплате экскурсий.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что карту «Мир» будут принимать еще в четырех странах. Раскрывать подробности о партнерах она не стала, однако добавила, что это станет известно совсем скоро.

Отметим, что сейчас карты «Мир» принимают 10 стран: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. В них можно не только расплачиваться картой, но и снимать и вносить наличные.