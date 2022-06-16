Карту «Мир» будут принимать еще в четырех странах В ЦБ сообщили, что карту "Мир" будут принимать еще в четырех странах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать еще четыре страны, не считая десяти других государств, которые уже это делают, сообщила ТАСС на ПМЭФ первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Она уточнила, что в ближайшие месяцы клиенты банков смогут узнать о них.

У нас хорошая новость. Помимо 10 стран, которые сейчас принимают [карты «Мир»], у нас еще на повестке четыре новых страны. Я названия не могу говорить, но буквально за последние два месяца добавились две страны (две плюс две — четыре). Надеемся, что в ближайшее время вы их увидите, узнаете, — сказала Скоробогатова.

В настоящее время карты «Мир» принимают Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. В них можно расплачиваться картой «Мир», а также снимать и вносить наличные.

Ранее стало известно, что в России введут новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика. Банки, выпускающие и обеспечивающие прием карт «Мир», смогут выполнять операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов