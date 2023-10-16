Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
Зампред Центробанка Сергей Белов показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Они сохранили свою цветовую гамму, их защитный комплекс был усилен.
Купюра в 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, в 5000 рублей — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На банкнотах размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.
Как выглядят обновленные банкноты в 1000 и 5000 рублей — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук и заместитель председателя Банка России Сергей Белов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук и заместитель председателя Банка России Сергей Белов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 1000 рублей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 1000 рублей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске. Новая купюра образца 2023 года не отличается по цветовой палитре от действующей, но имеет больше защитных элементов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске. Новая купюра образца 2023 года не отличается по цветовой палитре от действующей, но имеет больше защитных элементов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масштабированная модель банкноты номиналом 1000 рублей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масштабированная модель банкноты номиналом 1000 рублей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рубле
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рубле
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»