Зампред Центробанка Сергей Белов показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Они сохранили свою цветовую гамму, их защитный комплекс был усилен.

Купюра в 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, в 5000 рублей — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На банкнотах размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

Как выглядят обновленные банкноты в 1000 и 5000 рублей — в галерее NEWS.ru.

Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук и заместитель председателя Банка России Сергей Белов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук и заместитель председателя Банка России Сергей Белов

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 1000 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 1000 рублей

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов презентует обновленную банкноту Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске

Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске. Новая купюра образца 2023 года не отличается по цветовой палитре от действующей, но имеет больше защитных элементов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале», который находится в Челябинске. Новая купюра образца 2023 года не отличается по цветовой палитре от действующей, но имеет больше защитных элементов

Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей

Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук во время презентации обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей

Масштабированная модель банкноты номиналом 1000 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масштабированная модель банкноты номиналом 1000 рублей

Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рубле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рубле

Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»