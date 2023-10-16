Как выглядят обновленные банкноты в 1000 и 5000 рублей: фото купюр В ЦБ показали обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Зампред Центробанка Сергей Белов показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Они сохранили свою цветовую гамму, их защитный комплекс был усилен.

Купюра в 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, в 5000 рублей — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На банкнотах размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

Как выглядят обновленные банкноты в 1000 и 5000 рублей — в галерее NEWS.ru.