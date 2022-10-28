Как упали топовые иностранные акции и что инвесторам делать дальше «Народный портфель» Санкт-Петербургской Биржи за год просел на 35%

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За последние 12 месяцев индекс SPB100, отражающий цену среднего портфеля россиянина из иностранных акций, упал на 35%, а топовые бумаги из США и Азии потеряли в цене вплоть до 77%, подсчитал NEWS.ru. Эксперты рассказали, нужно ли покупать зарубежные акции, «пока дешево», и чего стоит опасаться.

«Народный портфель» из иностранных акций

Год назад СПБ Биржа, на которой обращается около 1600 бумаг из США, Европы и Азии, начала публиковать данные о первом собственном индексе — SPB100. Это общий индикатор цен 100 самых востребованных бумаг на торгах. В него вошли «голубые фишки» американского рынка, «красные драконы» китайского, представители «зеленой» энергетики, модные стартапы и многое другое. Можно сказать, что это индекс «народного портфеля» россиян из иностранных акций.

По итогам первого года наблюдений результат SPB100 не очень убедителен — минус 35%, рассчитал NEWS.ru. Ниже приведен топ-10 компаний с наибольшим весом в индексе (по состоянию на конец октября 2021 года). И вот как, по расчетам NEWS.ru на 28 октября, выросли либо упали акции этих компаний за последний год и пять лет соответственно.

Китайская торговая IT-компания Alibaba : −61% за год (-62,6% за пять лет).

: −61% за год (-62,6% за пять лет). IT-гигант Apple : −2,72% (+255%).

: −2,72% (+255%). Производитель электромобилей Tesla : −35% (+952,3%).

: −35% (+952,3%). Американская компания по космическому туризму Virgin Galactic : −75,27% (-56%).

: −75,27% (-56%). Американский онлайн-магазин Amazon : −34,6% за год (+101,6%).

: −34,6% за год (+101,6%). Среднеазиатская инвестиционная компания Freedom Holding : −16,6% (+1233,4%).

: −16,6% (+1233,4%). Социальная сеть Facebook : −68,6% (-44,9%).

: −68,6% (-44,9%). Производитель самолетов Boeing : −32,5% (-45,5%).

: −32,5% (-45,5%). IT-компания Microsoft : −29,8% (+170,6%).

: −29,8% (+170,6%). Китайский онлайн-магазин Vipshop: −39,55% (-13,9%).

Интересно, что топовые акции сильно просели в цене именно за последний год, а вот на более длительном горизонте половина из них смотрится еще очень эффектно. Иными словами, в плюсе оказались многие из тех, кто покупал бумаги еще пять лет назад. В минусе — те, кто закупался в течение последних 12 месяцев, рассчитывая «брать, пока дешево».

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Почему так происходит

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин:

Акции американских компаний, входящие в биржевой индекс S&P500 (включает 500 крупнейших по капитализации компаний, зарегистрированных на биржах NYSE и NASDAQ. — NEWS.ru), просели примерно на 20–30%. Сжатие коснулось практически всех бумаг, за исключением разве что акций, связанных со здравоохранением, но и то не всех. Зарубежный рынок, вероятно, и дальше будет снижаться на фоне рецессии в ЕС и США и повышения ключевой ставки американским центробанком (вместе с ней повышаются ставки по долларовым кредитам для бизнеса, поэтому он начинает реже брать деньги на развитие. — NEWS.ru). Видимо, ожидать ослабления жесткой политики зарубежных центробанков нам стоит не раньше начала весны. Именно тогда мы сможем говорить о полноценном развороте иностранных рынков в сторону роста. Допускаю, что перед Новым годом мы увидим кратковременный сезонный рост акций, особенно в сегменте ретейла. Но это не меняет долгосрочного снижения цен.

Аналитик инвест-компании TeleTrade Алексей Федоров:

Из топ-10 самых популярных компаний на рынке динамику сильно лучше рынка показали только Apple и Freedom Holding. Главный вывод для инвестора — нужно держаться подальше от самых популярных акций: когда о них начинают говорить все, скорее всего, «игра» там уже сделана, их курс вырос достаточно сильно и пора эти акции продавать. То есть «народный индекс» SPB 100 и, прежде всего, его первая десятка — это список компаний, риски по которым сейчас максимальны. И они подходят либо для внутридневных трейдеров из-за максимальной волатильности, либо для долгосрочных инвесторов с горизонтом от пяти лет.

Нужно ли покупать сейчас

Артем Звездин:

На текущих уровнях американские акции выглядят очень привлекательно, но не стоит забывать, что, покупая их, россияне могут остаться ни с чем из-за возможной заморозки активов при будущих санкциях. Поэтому с покупкой большого пакета акций лучше повременить. Как минимум до стабилизации фронта специальной военной операции, а желательно — до конца СВО. Для россиянина сегодня надежнее выглядит криптовалюта.

Алексей Федоров: