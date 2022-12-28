Как российские акции упали и выросли за год и что их ждет в 2023-м Аналитики оценили главных фаворитов и аутсайдеров фондового рынка

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Этот год оказался для инвесторов временем разочарований и утрат. Многие компании столкнулись с санкциями, а фондовый рынок пережил несколько настоящих обвалов. Но даже эти обстоятельства не помешали ряду акций показать впечатляющий рост. NEWS.ru составил рейтинг лучших и худших бумаг 2022 года, а эксперты оценили их перспективы на 2023-й.

ТОП-10 лидеров роста

В расчет брались все российские компании, в том числе с иностранной юрисдикцией.

«Электроцинк» (ELTZ) — плюс 107,12%, отрасль — металлургия и горнодобывающая промышленность.

Корпорация «Иркут» (IRKT) — плюс 83,97%, отрасль — аэрокосмическая и оборонная промышленность.

Ашинский металлургический завод (AMEZ) — плюс 61,2%, отрасль — металлургия и горнодобывающая промышленность.

«ТНС энерго Марий Эл» (привилегированные акции) (MISB_p) — плюс 38,89%, отрасль — электроэнергетика.

Globaltruck (GTRK) — плюс 52,94%, отрасль — автомобильные и железнодорожные перевозки.

«Лензолото» (LNZL) — плюс 41,5%, отрасль — металлургия и горнодобывающая промышленность.

«Акрон» (AKRN) — плюс 45,2%, отрасль — химическая промышленность.

«Группа Позитив» (POSI) — 38,41%, отрасль — программное обеспечение.

«Квадра» (привилегированные) (TGKD_p) — плюс 40,64%, отрасль — электроэнергетика.

Росбанк (ROSB) — плюс 45,68%, отрасль — банки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что ждет фаворитов в 2023 году

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Лучше не вкладываться в активы, где непонятны фундаментальные причины роста бумаг. А причины роста акций «Электроцинка» в этом году неизвестны. Ашинский завод и «Лензолото» имеют в перспективе негатив в виде санкций и снижения экспортных возможностей. Кроме того, Ашинский заво" за все время ни разу не выплачивал дивиденды. Наиболее привлекательный актив из всех указанных бумаг — корпорация «Иркут», со стабильным ростом прибыли на протяжении пяти лет, а также капитализации (в пять раз с 2017 года). В среднесрочной перспективе компания будет иметь стабильные заказы и рост выручки. Корпорация является одним из ведущих производителей военной продукции, но сильно зависит от госфинансирования. «Группа Позитив» также имеет хорошие перспективы для роста на фоне увеличения трат российского бизнеса и государства на покупку информационных систем безопасности.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

При общем снижении российских фондовых индексов в 2022-м и, вероятно, в 2023 году стоит обратить внимание на некоторые сектора и отдельных эмитентов. Первое — это корпорация «Иркут». Цена за акцию может подняться с нынешних 40 руб. к сильному техническому и психологическому уровню в 50 руб. благодаря росту спроса на продукцию компании. Бумаги «Акрона» в течение последних недель котируются в узком диапазоне 17 500–18 200 руб., поднявшись с начала года с 12 500 руб. Потенциал роста — к техническому уровню в 21 200 руб. Компания занимается выпуском азотных, фосфатных, калийных удобрений, крайне востребованных на внутреннем и мировом рынке. И у нее есть возможности для расширения рынка сбыта, в том числе за счет Южной Америки, не затронутой санкциями. «Группа Позитив» работает в перспективной сфере кибербезопасности. Она особенно востребована и в связи с угрозами в компьютерной сфере и из-за ухода с рынка многих иностранных игроков. Вполне вероятно, что курс акций, поднявшийся в 2022 году с 850 до 1240 руб., в будущем году преодолеет рубеж в 1400 руб.

ТОП-10 подешевевших российских акций

СПБ Биржа (SPBE) — минус 88,32%, отрасль — рынки капитала.

Softline (SFTLDR) — минус 79,82%, отрасль — IT-услуги.

«Светофор» (SVET) — минус 79,82%, отрасль — потребительские услуги.

Группа ГМС (HMSGDR) — минус 77,48%, отрасль — машиностроение.

VEON (VEON-RX) — минус 75,92%, отрасль — беспроводные телекоммуникационные услуги.

Primary Placement Fund (FPR) — минус 75,79%, отрасль — рынки капитала.

«Полиметалл» (POLY) — минус 70,27%, отрасль — металлургия и горнодобывающая промышленность.

United Medical Group (GEMCDR) — минус 68,22%, отрасль — учреждения и услуги здравоохранения.

HeadHunter (HHRUDR) — минус 67,05%, отрасль — профессиональные услуги.

ВТБ (VTBR) — минус 63,68%, отрасль — банки.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Стоит ли покупать просевшие бумаги

Артем Деев:

Причин падения бумаг указанных компаний несколько. Для ряда из них (СПБ Биржа, Softline, ГМС, VEON) — это санкции, которые ограничили возможность получения прибыли (как, например, у СПБ Биржи, где главным направлением были иностранные бумаги). Или необходимость реформирования бизнеса (выделение российского подразделения и так далее). Перспективы этих компаний туманны: реформирование бизнеса или невозможность сотрудничества с западными партнерами сильно снижают выручку. И в дальнейшем ситуация может усугубиться. United Medical Group и «Светофор» пострадали от резкого падения потребительского спроса, что ударило по сектору услуг гораздо сильнее, чем по продажам продуктов питания или товаров первой необходимости. Россияне продолжат снижать затраты на неосновные потребности, так что больших перспектив у бумаг этих компаний может и не быть. Выгодным приобретением может стать покупка акций «Полиметалла» — одного из крупнейших представителей золотодобывающей отрасли страны. Пройдя временные сложности с отладкой новой логистики, компания наверняка покажет рост. И способствовать этому будут котировки золота, которые вырастут по мере глобальной рецессии в следующем году.

Марк Гойхман: