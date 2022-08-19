Как получить новый кешбэк за отдых в России Сумму возврата средств за бронь отелей Дальнего Востока удвоили

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россияне смогут вернуть себе до 40 тыс. руб. от стоимости отдыха в отеле или санатории Дальнего Востока осенью и в начале зимы. Такое постановление подписал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Для отдыха в других регионах эта сумма составит до 20 тыс. руб. Как получить новый кешбэк за туры по всей России и на какие путевки сейчас стоит обратить внимание — в материале NEWS.ru.

Что за кешбэк такой

В России время от времени запускается госпрограмма «Мир Путешествий» — по ней можно получить кешбэк за отдых внутри страны. Очередной ее этап стартует через неделю.

Смысл прост: от купленных с 25 августа по 10 сентября «бархатных» путевок в любой регион России турист может вернуть 20% стоимости, но до 20 тыс. руб.

При бронировании номеров напрямую в отелях и санаториях Дальнего Востока премьер-министр Михаил Мишустин увеличил эту сумму до 40 тыс. руб. (но не более 20% от стоимости проживания).

Если же забронировать номер или путевку с перелетом на Дальний Восток у туроператора или на сервисе онлайн-бронирований, максимальный кешбэк составит 20 тыс. руб., как и с турами в другие регионы России.

Важно: гостиницы, отели, санатории, туроператоры или онлайн-агрегаторы должны быть партнерами госпрограммы. И оплата должна проводиться через их сайты. Далее — о том, как возвращать средства за осенне-зимний отдых внутри России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шаги для получения кешбэка

Получите карту «Мир» в одном из банков-партнеров программы. Подойдут как обычные карты «Мир», так и кобейджинговые — Мир-Maestro, Мир-UnionPay, МИР-JCB. Изучите сроки изготовления карт, чтобы успеть принять участие в акции. После этого (или если карта нужного банка уже есть), регистрируйте карту на специальном сайте. Затем проверьте ее статус регистрации там же, в разделе «Мои карты». 25 августа тут будет опубликован список партнеров программы — туроператоров, гостиниц, санаториев и онлайн-сервисов бронирования поездок. На сайте одного из них выберите поездку с датой отдыха с 1 октября по 25 декабря 2022 г. Для круизов — с 1 сентября 2022 г. и до завершения периода навигации (но не позднее 25 декабря 2022 г.). Тур должен длиться от четырех дней и трех ночей. Учитываются ночевки в поездах и круизных судах. Оплатите путевку или номер в гостинице на сайте партнера программы c 25 августа до 10 сентября. При оплате отдыха на сайте отеля или санатория на Дальнем Востоке максимальный кешбэк составит 40 тыс. руб. (но не более 20% от транзакции). Если же бронировать номер в гостинице или путевку на Дальний Восток у туроператора/онлайн-агрегатора, а также любой тип отдыха в других регионах России, вы получите максимум 20 тыс. руб. В течение пяти дней после оплаты кешбэк в 20% от транзакции поступит на вашу карту «Мир».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Важные вопросы

Кешбэк можно получить неограниченное число раз в рамках дат акции.

Если вдруг кешбэк не пришел, проверьте информацию о его начислении в личном кабинете на сайте privetmir.ru в разделе «Вознаграждения», а также в мобильном приложении «Привет, Мир!» или в истории покупок на сайте и в мобильном приложении вашего банка. Или обратитесь в службу поддержки программы лояльности «Мир». Телефон: 8 (800) 100-54-64, почта: [email protected]

Если поездку придется отменить, кешбэк спишут с карты автоматически.

Если пришлось поменять отель или путевку, и сумма оплаты меняется в меньшую сторону, кешбэк меняется пропорционально.

Туроператор, отель и онлайн-агрегатор при отмене или изменении условий поездки могут взимать с клиентов часть суммы за понесенные ими расходы.

Ответы на другие вопросы можно посмотреть здесь или узнать по телефону: 8 800 200-34-11

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на туры по России в бархатном сезоне

Краснодарский край. Самое популярное направление. Цена проживания в сентябре в Сочи — 2,5–3 тыс. руб. в сутки на человека. Цены на авиабилеты с середины августа до начала сентября снижаются с 17–18 тыс. руб. до 11–12 тыс. руб. соответственно. Поэтому десятидневная поездка в Сочи в среднем обойдется одному туристу в 35–40 тыс. руб. (сюда включены перелет, проживание и двухразовое питание в отеле категории 3* или 4*).

Кавказские Минеральные Воды. Самые дорогие туры. Основная направленность — санаторно-курортное лечение. Средняя продолжительность тура — 12 дней. Стоимость проживания в хорошем санатории начинается от 5 тыс. руб. в сутки. Двухнедельная лечебная программа будет стоить около 60–70 тыс. руб., а вместе с перелетом — 70–80 тыс. руб.

Санкт-Петербург и окрестности. Как правило, туристы отдают предпочтение коротким экскурсионным поездкам на 3–4 дня. Средняя стоимость такого железнодорожного тура — 22–24 тыс. руб. на человека (в стоимость включены проезд, проживание, двухразовое питание, категория отеля — 3* либо 4*).

Дальний Восток. Путевки от туроператоров на 10-11 дней на Камчатку с перелетом из Москвы будут стоить от 110 тыс. руб. Сюда включены двухразовое питание и размещение в отелях 3–4*, на турбазах и в палатках (в зависимости от маршрута). Еще за 40 тыс. руб. при желании можно заказать вертолетную экскурсию. Если же просто бронировать номера в отелях Дальнего Востока, то в среднем они обходятся в 3–8 тыс. руб. в сутки и включают двухразовое питание.

