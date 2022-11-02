Как покупать золото: монеты, слитки, металлсчета, фьючерсы и фонды Эксперты рассказали, что нужно сделать для выгодного приобретения драгметалла

Фото: Vitaly Ivanov/Russian Look/Global Look Press

С начала года золото подешевело на четверть, а с пиковых мартовских значений — почти на 60%. Но интерес к нему со стороны инвесторов все растет. Особым спросом наряду со слитками у россиян пользуются золотые монеты. Хотя покупать драгметаллы можно более удобными и выгодными способами. Подробнее о них — в материале NEWS.ru.

Золотомонетная лихорадка

В России отмечен ажиотажный спрос населения на инвестиционные золотые монеты, пишут «Ведомости». О повышенном интересе россиян к этому инструменту изданию сообщили в банке «ФК Открытие», Московском кредитном банке (МКБ), Промсвязьбанке (ПСБ), Ланта-Банке, банках «Зенит» и «Уралсиб».



Исторически инвесторы рассматривают золото как классический актив для защиты своих сбережений от инфляции. И, как правило, в кризис спрос на драгметалл возрастает.



На 2 ноября Центробанк установил цену грамма золота в 3236 руб. — по такой цене банки сами покупают золото у ЦБ. Пик стоимости золота пришелся на начало весны — тогда грамм золота стоил 7731 руб. С начала года золото подешевело на 25,6%, а с мартовских максимумов — на 58,1%.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Lookl/Global Look Press

В банках отмечают, что пик спроса на монеты наблюдался в феврале-марте. Видимо, из-за этого золото тогда и подорожало. Но и сейчас клиенты банков активно им интересуются.

Помимо покупки физического золота, то есть слитков и монет, можно открывать обезличенные металлические счета — платить банкам деньги и получать виртуальное золото, которое затем можно выгодно продать. Или же играть на бирже, открывая брокерский счет и покупая фьючерсы на золото, акции золотодобывающих компаний или доли в инвестирующих в золото биржевых фондах.

Стоит ли покупать золото сейчас

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин:

Цена золота в долларах во многом будет определяться дальнейшей политикой ФРС (американского центробанка. — NEWS.ru) по ключевой ставке. Если будет сделана пауза в цикле ее увеличения, то это может привести к существенному росту стоимости металла.

Главный аналитик ТeleTrade Марк Гойхман:

Сейчас стоимость золота достаточно низкая. В перспективе нескольких лет, при всех колебаниях и возможности временного дальнейшего удешевления, у золота есть вероятность вновь подняться к $2000 [за тройскую унцию]. Поскольку общий многолетний тренд удорожания сохраняется, можно рассматривать покупку на длительный период. А лучше подождать до 2023 года, потому что в ближайшие месяцы центробанки еще будут повышать ключевые ставки и люди будут продавать золото, снижая его цену, и инвестировать в облигации и депозиты, так как их ставки будут расти вместе с ключевыми. Но когда цена золота достигнет $1500–1550, часть капитала будет иметь смысл вложить в драгметалл. Долю таких вложений стоит определять исходя из своей стратегии инвестирования, сочетания рисковых и защитных инструментов. Так, можно направить на данные цели 10–15% инвестиций.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин:

Цены на золото должны начать восстановление уже с конца этого года и, видимо, будут расти в течение 2023 года по мере ослабления инфляции и монетарной политики (политики центробанков разных стран по увеличению ключевой ставки. — NEWS.ru). К концу 2023 года цена может достичь $1900 за тройскую унцию (единица измерения банков и ювелиров, равна 31,1 грамму. Это значит, что цена с сегодняшнего уровня может подняться на 16% — до 3752 руб. за грамм по сегодняшнему курсу. — NEWS.ru.). Ключевым моментом для цен драгметаллов станет разворот в денежно-кредитной политике ФРС в сторону более низких ставок. Это время может быть наиболее благоприятным для динамики цен на золото. Но держать в золоте более 10–15% от инвестиционного портфеля не стоит.

Где и как лучше инвестировать

Дмитрий Скрябин:



Все зависит от цели покупки. Если цель максимально консервативная — сохранить капитал и иметь реальный актив на черный день, лучше купить слитки и хранить их в доступном месте. Если же стоит задача заработать на росте стоимости актива, то лучше покупать золото на МосБирже самостоятельно или через ПИФ. В отличие от физического металла, цены при покупке на бирже максимально близки к реальным. Нет необходимости надлежащего хранения, а сам актив обеспечен физическим золотом. Фьючерсы — предмет спекуляции, и его нужно использовать осторожно. Монеты менее привлекательны по всем параметрам. Они не имеют стандартизированной универсальной цены, и, как правило, разница между ценой купли и продажи в моменте составляет двузначные проценты.

Александр Потавин:

Если цена на золото начнет расти, это отразится и на биржевых фьючерсах, и на акциях золотодобывающих компаний, и на биржевых фондах, и на стоимости слитков. Отличие между ними только в части рисков, связанных с хранением и корпоративными новостями. Но нельзя забывать, что физическое золото, то есть в слитках или монетах, имеет ряд специфических недостатков. Оно не очень ликвидное: его нельзя купить или продать в любом обменнике или отделении банка. Слитки золота невозможно поделить на части, плюс к этому потребуются расходы на его безопасное хранение и перевозку. К тому же разница между ценой покупки и продажи золота в слитках в банках довольно высока: в Сбербанке она, например, составляет около 25%. Поэтому лучше торговать на бирже — фьючерсами на золото, долями в «золотых» биржевых фондах или акциями золотодобывающих компаний.

Фото: Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press

Марк Гойхман:

С точки зрения способа вложений в золото покупка [слитков и монет] в банках не достаточно выгодна. Во-первых, в банке оно стоит дороже, чем на бирже. Во-вторых, разница между покупкой и продажей в банке составляет около 10%. Выгоднее приобретать золото как инвестиционный актив на бирже — через брокерский счет, по биржевой цене и с минимальной комиссией.

Спотовый рынок

В основном инвесторы, открыв брокерский счет, покупают фьючерсы, доли в инвестирующих в золото биржевых фондах или акции золотодобывающих компаний. Но некоторые брокеры дают возможность приобрести само золото на бирже, а именно — на спотовом рынке. При спотовой торговле покупатель золота оплачивает его стоимость, и актив перемещается в специальный депозитарий Национального клирингового центра. Физически забрать золото оттуда нельзя, но перепродать, а также отдать в залог, подарить или обменять — можно. Золото и серебро на спотовом рынке торгуются за рубли под тикерами GLDRUB TOM и SLVRUB TOM. Доступ к торговле этими активами дают всего несколько брокеров.



Так как цена золота на бирже определяется спросом и предложением, разница между ценой покупки и продажи небольшая — существенно меньше, чем при купле-продаже физического золота и покупке золота через ОМС.