Как не попасть в криптопирамиду: главные ошибки начинающего инвестора Какую криптовалюту можно покупать и в какие проекты точно не следует вкладывать деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне санкций и валютных ограничений мошенники максимально используют растущую популярность криптовалют. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, рассказали, как распознать криптопирамиды и стоит ли покупать биткоины и их аналоги.

Мошенники уходят в крипту

По данным ЦБ, финансовые пирамиды в 2022 году стали намного активнее. За шесть месяцев регулятор выявил 954 таких проекта против 146 за аналогичный период 2021 года. Причем сейчас более половины всех финансовых пирамид так или иначе связаны с «криптой»: людям предлагают покупать криптовалюты и псевдокриптовалюты.

Мошенники активно играют на этой теме, пользуясь тем, что далеко не все люди разбираются в рынке цифровых денег. Ежегодные потери россиян от участия в финансовых пирамидах составляют не менее 10–12 млрд руб., считают в Центробанке. Можно допустить, что в криптопирамидах граждане тоже теряют миллиарды рублей.

Признаки криптопирамиды

Все пирамиды строятся одинаково, вне зависимости от предлагаемых ими активов. Поэтому криптопирамиды мало чем отличаются от классической «МММ», говорят эксперты. Вот основные признаки, по которым можно вычислить мошенников:

— обещания нереальной доходности в 50–200% годовых, что в разы превышает рыночный уровень;

— «гарантированная доходность»; финансовые и особенно криптовалютные рынки сопряжены с риском, поэтому обещать золотые горы тут сложно;

— отсутствие внятных объяснений об источниках прибыли; мошенники сыплют специальными терминами, поверхностно рассказывают про механизм инвестиций, предлагают потенциальным жертвам «поверить их опыту»;

— навязывание условий по приглашению родных, друзей и знакомых — за это жертве предлагают «повышенный процент»;

— демонстрация историй успеха инвесторов, которые якобы заработали на криптовалюте во много раз больше, чем вложили (как правило, в их роли выступают подставные лица);

— потенциальную жертву сильно торопят, уверяя, что надо успеть, «пока рынки на подъеме», «проценты большие», «участников мало», «актив стоит недорого» и т. д.; так человека толкают к опрометчивому решению.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советы по криптоинвестициям

Пройти хотя бы начальные курсы по инвестированию.

Не инвестировать все деньги в одну монету — особенно, если она неизвестная.

Диверсифицировать риски и распределить деньги по разным монетам.

Не покупать монету, когда о ней уже «все трубят». Вероятно, вы уже в конце «бума» и купите ее слишком дорого.

Не вкладывать все деньги в «крипту» сразу. Оставьте до 40% своего капитала свободным на случай снижения курсов валют. Падения происходят часто, и в такие моменты можно купить монеты по выгодной цене.

Куда вложить деньги, чтобы не пожалеть

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин:

За все время бума криптовалют я еще ни разу не видел криптовалютную инвесткомпанию, которая не была бы финансовой пирамидой. Поэтому лучший способ заработать на криптовалюте — инвестировать самостоятельно. Вариантов — масса. Можно уже сейчас по хорошим ценам купить топовые криптовалюты в следующих пропорциях: 30% инвестиций вложить в биткоин (BTC), 30% — в эфир (ETH), 40% — в тезер (USDT). Также, если потрудиться, можно найти новые криптовалютные проекты, которые дают деньги за какое-то действие. Например, за регистрацию в компьютерных играх, покупку в интернет-магазине и другую активность — таких проектов много. Кажется смешным, но подобные монеты имеют свойство «стрелять» на тысячи процентов из-за наплыва розничных покупателей. Главное — находить такие проекты на их старте и не вкладывать больше 2–5% денег в каждый из них.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Дееев:

Период бурного роста криптовалюты пока пройден, и активов, которые показывали бы рост до 200% годовых, сейчас не найти. Те же NFT уже не так востребованы, как в прошлом году. Людям, которые хотят, но пока не рискуют заняться «криптой», я бы советовал подождать. Во всем мире рисковые активы падают, «крипта» — прежде всего. Это наверняка надолго, так как глобальная рецессия приведет к сильной коррекции всех рынков. А без нужных компетенций и опыта легко потерять деньги не только на биткоине, но и на обычных валютах или недвижимости.

Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский:

Ситуация может измениться после стабилизации инфляции (в первую очередь в США и Западной Европе. — NEWS.ru) и готовности монетарных властей к смягчению политики (понижению ключевых ставок. — NEWS.ru). До этого времени покупатели могут не торопиться с активными действиями. Покупать целесообразно те активы, у которых есть четкое видение будущего, поддержка венчурных фондов, большое сообщество проектов, пользователей и разработчиков. Или те, которые являются инфраструктурным элементом формирующейся экосистемы криптовалют. Этим критериям точно соответствуют биткоин и эфир.

О том, когда лучше покупать криптовалюту, NEWS.ru также писал тут. А о структуре мирового крипторынка уже есть простая инфографика.