Как накопить деньги: лайфхаки по экономии, которые реально работают

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сегодня, 31 октября, наступил Международный день экономии. NEWS.ru решил рассказать, как лучше всего копить деньги в конце 2023 года. Мы подробно исследуем все имеющиеся способы — от классических вкладов и «долларов под подушкой» до, на первый взгляд, сложных акций и облигаций. Подробности — в материале.

Доллары и евро

Один из способов хотя бы частично защитить деньги от инфляции — покупка и сбережение наличных долларов или евро. Вклады в этих валютах открыть в России уже почти нельзя, но и советовать такую стратегию сложно — часть банков уже ввела ежемесячные комиссии за хранение у них западных денег.

Как отмечали эксперты в разговоре с NEWS.ru, наиболее удачное время для приобретения наличных долларов и евро может наступить за пару месяцев до выборов президента. А они, вероятно, пройдут 17 марта 2024 года. То есть в январе-феврале или непосредственно в канун выборов Центробанк и Минфин могут предпринять усилия на валютном рынке, чтобы хотя бы на время повысить курс рубля. Доллар, по оценкам аналитиков, может просесть даже до 85 руб. И изменение курсов на бирже отразится на курсах в обменниках (где доллары и евро будут дороже, но тем не менее).

Юани и дирхамы

Другая стратегия поведения — с юанем и дирхамом. Наличными эти деньги вам особенно не пригодятся, а с инвестиционными целями можно открыть соответствующие вклады в Сбербанке. Банк предлагает до 3,04% годовых в дирхамах и до 3,52% в юанях. Также интересные ставки для сбережений в юанях есть у Новикомбанка (до 4% годовых), Альфа-Банка и Металлинвестбанка (оба до 3,85%), банка «Санкт-Петербург» и Московского кредитного банка (оба до 3,5%). Предложений с дирхамами меньше, но они есть у Металлинвестбанка (до 2,10% годовых), Кредит Европа Банка (до 3%) и Национального резервного банка (до 3,10%).

Основной минус юаня — экономические проблемы Китая. В последние месяцы появляется слишком много новостей о возможном будущем кризисе. Главный плюс дирхама — привязка к курсу доллара. Основная особенность обеих валют — получить со счетов наличными ни юани, ни дирхамы нельзя, так как Центробанк все время продлевает запрет на снятие любой иностранной валюты с новых счетов. Поэтому получить деньги можно будет только в рублях и по тому курсу банка, который он установит.

Фото: Xu Jingbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вклады в рублях

Благодаря начавшемуся этим летом этапу повышения ключевых ставок в российских банках также сложились неплохие условия для оформления вкладов в рублях. После того как в середине сентября Центробанк поднял ключевую ставку с 12% до 13%, в конце месяца средняя ставка по вкладам крупнейших банков достигла уровня 10,18% и осталась такой даже в первой декаде октября.

Как уже писал NEWS.ru, максимальная ставка по вкладам в целом в российских банках достигла 13%. По мнению аналитиков «Сравни», до конца года ставки могут вырасти от этого уровня еще на 0,5–1 процентный пункт, даже если ключевая ставка не изменится. Наиболее выгодными считаются краткосрочные депозиты, которые оформляются на несколько месяцев.

При этом эксперты в разговоре с NEWS.ru прогнозируют, что ключевая ставка будет на сегодняшнем уровне (или даже чуть выше) вплоть до конца этого года. Некоторые и вовсе допускают, что этот период сохранится и в первой половине 2024-го. Кроме того, уже сейчас можно найти сезонные вклады с повышенной ставкой. А какие-то спецпредложения могут появиться на сайтах банков в конце ноября или начале декабря, перед Новым годом.

Накопительные счета

Как уже фиксировал NEWS.ru, растут ставки и по накопительным счетам. С 1 октября максимальная ставка в ПСБ поднялась до 12,5% и будет действовать всего два месяца, но базовая ставка останется на обычном уровне в 7%. А в ВТБ же максимальная доходность с октября составит 13% при начислении процентов на минимальный остаток и 11% — на ежедневный. А через четыре и три месяца соответственно ставка опустится до тех же 7%, что у ПСБ.

Также с 26 сентября ставку по накопительному счету «#Акционный» поднял Росбанк. Она выросла на один процентный пункт и теперь составляет 12% годовых. Условия также действуют ограниченное время — только первые два месяца, как в ПСБ, и для новых клиентов. Далее же ставка резко упадет до 3,5%. Одни из самых больших ставок предлагают Московский кредитный банк (МКБ) — до 14% годовых, Газпромбанк (13,5%) и Локо-Банк (12,5%). О повышении ставки по накопительному счету на 1,3 процентного пункта объявил и Банк ДОМ.РФ, там она выросла до 11,3%. Для зарплатных клиентов доступна надбавка по вкладу и накопительному счету в размере 0,2 процентного пункта, добавили там. Но, как и в предыдущих случаях, нужно внимательно изучать сроки действия этих предложений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облигации и акции

Облигации — это ценные бумаги, покупая которые человек дает деньги в долг выпустившей их организации. К примеру, государству или крупной компании. По этому долгу покупателю с определенной периодичностью начисляют проценты, а в конце срока облигации возвращают ее номинальную стоимость (или же она постепенно возвращается во время регулярных поступлений средств на ваш счет). При этом облигации есть не только в рублях, крупные российские компании размещают их и в юанях.

Из-за высокой ключевой ставки сейчас стоит следить за новыми облигациями, которые только появляются на рынке. Ведь чем выше ключевая ставка, тем выше по ним и процент. Чтобы начать покупать такие ценные бумаги, достаточно открыть брокерский счет в своем банке или профильной конторе и купить интересную бумагу в онлайн-режиме. Эксперты обращают внимание, что доходность по облигациям обычно выше, чем по вкладам, и можно найти бумаги под 13% годовых.

А вот акции в период нестабильности покупать рискованно: любая непредвиденная ситуация на фронте, а также новые санкции или падение цен на российский экспорт (нефть, газ и т. д.) могут легко обрушить стоимость акций российских компаний и рубля, что уже происходило не раз за последние полтора года.

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