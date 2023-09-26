Как меньше платить по счетам за ЖКУ: разбираем основные способы Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, можно оформить жилищную субсидию или льготу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году тарифы на коммунальные услуги не повышались, но они заметно вырастут в следующем году. В Минстрое России объяснили причины индексации тарифов и напомнили о существовании льгот, в том числе для пенсионеров и многодетных семей. NEWS.ru рассказывает, кому еще положены «скидки» по ЖКУ и как в целом сегодня можно сэкономить на коммуналке.

Как растут тарифы на коммунальные услуги

В течение почти десяти лет тарифы на ЖКУ в России повышались только раз в год (за исключением 2019 года). В сентябре 2022-го правительство изменило дату, с которой тарифы по ЖКУ росли. Планировалось, что следующее подорожание будет 1 июля 2023 года, но из-за инициативы кабмина оно произошло 1 декабря 2022-го. В итоге в прошлом году стоимость коммунальных услуг выросла дважды: в июле (в среднем на 4%) и в декабре (на 9%).

Власти пообещали, что в следующий раз повышение тарифов произойдет только через полтора года. С 1 июля 2024 года тарифы вырастут на 9,8%, следует из материалов Минэкономразвития России к прогнозу социально-экономического развития на следующий год и плановый период 2025–2026 годов.

В результате средняя сумма коммунальных платежей на семью из трех человек, проживающую в квартире площадью 50 кв. м, увеличится на 500–550 руб., отмечается в документе.

Индексация на 9,8% — это предельный уровень увеличения тарифов, финальные их размеры в каждом регионе будут утверждать местные власти.

Дополнительная индексация цен на газ в 2024 году составит 4,2%, на передачу электроэнергии — 3,1%, на само электричество для населения — 2,9%. В Минэкономики уточнили, что в ряде случаев в отдельных населенных пунктах размер индексации может оказаться выше прописанного более чем на величину предельного отклонения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как власти объясняют повышение тарифов

В Минстрое необходимость индексации тарифов объясняют увеличением расходов на содержание и ремонт сетей, обновлением инфраструктуры и обеспечением бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям.

В Минэкономразвития также указывают, что инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период.

Кому положена субсидия на оплату ЖКУ

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — это компенсация части стоимости ЖКУ. Она положена тем, у кого расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. На федеральном уровне такая доля установлена в размере 22%, но каждый регион может по своему усмотрению снизить этот «порог». Например, в Москве предельная доля расходов на оплату ЖКУ — 10% от дохода семьи. В Санкт-Петербурге — 14%, в Кирове — 15%.

Право получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют:

владельцы либо наниматели жилой недвижимости;

участники жилищных кооперативов;

те, кому выдали муниципальное или государственное жилье.

Универсального размера субсидий для всех граждан нет: расчет производится по доходам семьи и количеству проживающих.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто из россиян имеет право на льготы

Государство также может компенсировать расходы на квартплату отдельным категориям граждан. Льготников, которые могут рассчитывать на компенсацию оплаты ЖКУ, можно разделить на четыре категории:

ветераны труда;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

ветераны боевых действий.

Льготы могут выплачиваться как на федеральном, так и на региональном уровне.

Федеральные льготы получают:

участники Великой Отечественной войны и военнослужащие, проходившие службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;

жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;

работники тыла во времена Второй мировой войны;

инвалиды войны, включая проживающих с ними членов семьи, члены семьи погибших инвалидов войны;

Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы;

ветераны боевых действий;

участники ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, их вдовы или вдовцы;

работники образовательных учреждений;

инвалиды 1–3-й групп.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Региональные льготы положены:

пенсионерам;

ветеранам труда;

многодетным семьям;

детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей;

различным видам бюджетников и другим категориям граждан в зависимости от того или иного субъекта РФ.

Размер льготы в среднем составляет 30–50%, а в некоторых случаях 100% (например, Герои России и СССР имеют право на 100-процентную компенсацию оплаты ЖКУ) и зависит не только от категории льготника, но и от региона проживания. Узнать о положенных льготах можно на сайте госуслуг, в органах соцзащиты или в МФЦ.

Как еще можно сэкономить на коммуналке

Эксперты рекомендуют обязательно ставить счетчики холодной и горячей воды и не забывать заменять старые приборы на новые.

Сэкономить на электричестве можно, избавившись от техники, которой уже много лет. Лучше всего провести дома ревизию и подсчитать, что в ближайшем будущем будет дешевле: продолжить обслуживать устаревшие холодильник и пылесос или же приобрести новые, для работы которых потребуется меньше энергии.

Еще одна возможность для экономии — переход на энергосберегающие лампочки. Они потребляют в 5–10 раз меньше электроэнергии в сравнении со стандартными.

Эксперты также советуют отремонтировать протекающие краны, использовать двойные кнопки слива унитазов и другие водосберегающие устройства. Помимо этого, рекомендуется проверить теплоизоляцию дверей и окон и установить регулируемые батареи отопления.

Также можно отключить ненужные услуги. Например, это может быть оплата радио, коллективной ТВ-антенны на крыше или городского телефона, которым многие не пользуются.

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