В 2023 году тарифы на коммунальные услуги не повышались, но они заметно вырастут в следующем году. В Минстрое России объяснили причины индексации тарифов и напомнили о существовании льгот, в том числе для пенсионеров и многодетных семей. NEWS.ru рассказывает, кому еще положены «скидки» по ЖКУ и как в целом сегодня можно сэкономить на коммуналке.
Как растут тарифы на коммунальные услуги
В течение почти десяти лет тарифы на ЖКУ в России повышались только раз в год (за исключением 2019 года). В сентябре 2022-го правительство изменило дату, с которой тарифы по ЖКУ росли. Планировалось, что следующее подорожание будет 1 июля 2023 года, но из-за инициативы кабмина оно произошло 1 декабря 2022-го. В итоге в прошлом году стоимость коммунальных услуг выросла дважды: в июле (в среднем на 4%) и в декабре (на 9%).
Власти пообещали, что в следующий раз повышение тарифов произойдет только через полтора года. С 1 июля 2024 года тарифы вырастут на 9,8%, следует из материалов Минэкономразвития России к прогнозу социально-экономического развития на следующий год и плановый период 2025–2026 годов.
В результате средняя сумма коммунальных платежей на семью из трех человек, проживающую в квартире площадью 50 кв. м, увеличится на 500–550 руб., отмечается в документе.
Индексация на 9,8% — это предельный уровень увеличения тарифов, финальные их размеры в каждом регионе будут утверждать местные власти.
Дополнительная индексация цен на газ в 2024 году составит 4,2%, на передачу электроэнергии — 3,1%, на само электричество для населения — 2,9%. В Минэкономики уточнили, что в ряде случаев в отдельных населенных пунктах размер индексации может оказаться выше прописанного более чем на величину предельного отклонения.
Как власти объясняют повышение тарифов
В Минстрое необходимость индексации тарифов объясняют увеличением расходов на содержание и ремонт сетей, обновлением инфраструктуры и обеспечением бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям.
В Минэкономразвития также указывают, что инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период.
Кому положена субсидия на оплату ЖКУ
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — это компенсация части стоимости ЖКУ. Она положена тем, у кого расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. На федеральном уровне такая доля установлена в размере 22%, но каждый регион может по своему усмотрению снизить этот «порог». Например, в Москве предельная доля расходов на оплату ЖКУ — 10% от дохода семьи. В Санкт-Петербурге — 14%, в Кирове — 15%.
Право получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют:
- владельцы либо наниматели жилой недвижимости;
- участники жилищных кооперативов;
- те, кому выдали муниципальное или государственное жилье.
Универсального размера субсидий для всех граждан нет: расчет производится по доходам семьи и количеству проживающих.
Кто из россиян имеет право на льготы
Государство также может компенсировать расходы на квартплату отдельным категориям граждан. Льготников, которые могут рассчитывать на компенсацию оплаты ЖКУ, можно разделить на четыре категории:
- ветераны труда;
- люди с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- ветераны боевых действий.
Льготы могут выплачиваться как на федеральном, так и на региональном уровне.
Федеральные льготы получают:
- участники Великой Отечественной войны и военнослужащие, проходившие службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;
- жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;
- работники тыла во времена Второй мировой войны;
- инвалиды войны, включая проживающих с ними членов семьи, члены семьи погибших инвалидов войны;
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
- Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы;
- ветераны боевых действий;
- участники ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, их вдовы или вдовцы;
- работники образовательных учреждений;
- инвалиды 1–3-й групп.
Региональные льготы положены:
- пенсионерам;
- ветеранам труда;
- многодетным семьям;
- детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей;
- различным видам бюджетников и другим категориям граждан в зависимости от того или иного субъекта РФ.
Размер льготы в среднем составляет 30–50%, а в некоторых случаях 100% (например, Герои России и СССР имеют право на 100-процентную компенсацию оплаты ЖКУ) и зависит не только от категории льготника, но и от региона проживания. Узнать о положенных льготах можно на сайте госуслуг, в органах соцзащиты или в МФЦ.
Как еще можно сэкономить на коммуналке
Эксперты рекомендуют обязательно ставить счетчики холодной и горячей воды и не забывать заменять старые приборы на новые.
Сэкономить на электричестве можно, избавившись от техники, которой уже много лет. Лучше всего провести дома ревизию и подсчитать, что в ближайшем будущем будет дешевле: продолжить обслуживать устаревшие холодильник и пылесос или же приобрести новые, для работы которых потребуется меньше энергии.
Еще одна возможность для экономии — переход на энергосберегающие лампочки. Они потребляют в 5–10 раз меньше электроэнергии в сравнении со стандартными.
Эксперты также советуют отремонтировать протекающие краны, использовать двойные кнопки слива унитазов и другие водосберегающие устройства. Помимо этого, рекомендуется проверить теплоизоляцию дверей и окон и установить регулируемые батареи отопления.
Также можно отключить ненужные услуги. Например, это может быть оплата радио, коллективной ТВ-антенны на крыше или городского телефона, которым многие не пользуются.
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