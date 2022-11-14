Кабмин отклонил законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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«Известия» сообщают, что правительство отклонило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ был внесен в конце августа в Госдуму депутатами фракции ЛДПР.

Законопроектом предлагалось с 1 января 2023 года произвести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя при этом из максимального значения пенсионного коэффициента — 10 вместо трех, а также возобновить индексацию указанных выплат.

По данным ПФР, на 1 января 2022 года в России насчитывалось свыше 8,5 млн работающих пенсионеров, из которых 7,3 млн являлись получателями страховой пенсии по старости. На законопроект поступило заключение кабмина за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко, в котором говорится, что целевое назначение страховой пенсии — это компенсация заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности из-за старости или инвалидности.

Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования, — говорится в письме.

В случае же прекращения трудовой деятельности суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней начисляются с учетом всех положенных индексаций. Также в ответе кабмина подчеркивается, что реализация индексации пенсий работающим пенсионерам приведет к росту объема долгосрочных пенсионных обязательств и к дополнительным расходам бюджета из-за увеличения суммы выплат пенсионерам.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что с 1 января 2023 года правительство России проиндексирует пенсии граждан на сумму не менее тысячи рублей. Индексация пенсий с 1 января будущего года уже заложена в законопроект о бюджете на следующие три года.