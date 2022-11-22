«Известия»: стоимость салата оливье упала впервые за несколько лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты «Руспродсоюза» рассчитали стоимость салата оливье. Для этого использовались данные за октябрь текущего и прошлого года — речь идет о средней потребительской стоимости продуктов в России. С расчетами экспертов ознакомились «Известия».

Расчеты показали, что четыре порции оливье в текущем году подешевели, хотя и не сильно — падение цены составило 0,4%, или 1,6 рубля, до 375 рублей.

При подсчетах специалисты использовали рецепт, в котором фигурируют картофель (500 граммов), морковь (200 граммов), куриные яйца (4 штуки), вареную колбасу (300 граммов), майонез (200 граммов), репчатый лук (100 граммов), зеленый горошек (380 граммов) и соленые огурцы (400 граммов). Многие из этих продуктов за год значительно упали в цене. Так, картофель подешевел на 33%, до 30 рублей за килограмм, морковь на 28% — до 33 рублей за килограмм, огурцы на 21% — до 100,9 рубля, лук на 8% — до 29,3 рубля, десяток яиц на 2% — до 78,2 рубля.

При этом выросли цены на майонез (плюс 16%, до 280,2 рубля за килограмм) и на вареную колбасу (9%, до 478,5 рубля). Стоимость банки горошка осталась на прежнем уровне — 80 рублей.

В преедыдущих сезон оливье стабильно рос в цене. Так, в 2021 году его себе стоимость увеличилась на 15%, а в 2020 — на 7,7%.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что стоимость новогоднего стола для россиян может вырасти на 15–20%, что «не так много». Он также рассказал, что за потребителями всегда остается выбор, соответствующий их финансовым возможностям. Для желающих сэкономить на новогоднем угощении он порекомендовал покупать продукты отечественных производителей.