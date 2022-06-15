«Известия»: осенью в России появится новый способ оплаты картой «Мир» «Известия»: в России введут новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки, выпускающие и обеспечивающие прием карт «Мир», смогут выполнять операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов. Нововведение начнет действовать с 25 октября, сообщают «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платёжной системы.

Издание отмечает, что операции с использованием QR-кодов станут выполняться лишь после аутентификации держателя карты. Благодаря QR-кодам станет возможным оплата товаров и услуг с помощью смартфона. Причём предъявлять банковскую карту не потребуется.

Держатель карты «Мир» формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии, — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ предложил перевести государственные выплаты по коммунальным услугам, а также субсидии почетным российским донорам и ряду других соцуслуг на карту «Мир». Большая часть госвыплат уже переводится на электронные карты отечественной платёжной системы «Мир». В их число входят пенсионные начисления и пособия для многодетных семей.