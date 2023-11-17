Израильский посол назвал данные о блокировке счетов россиян неточными Посол Изралия Бен Цви: данные о блокировке счетов россиян в Израиле — неточные

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в комментарии каналу «Россия 1» назвал неточными данные о блокировке счетов россиян в стране. По словам дипломата, израильские банки являются частными, поэтому определяют свою политику самостоятельно.

Не думаю, что это точные данные. Надо уточнить, блокируются ли там в общем все счета, — сказал Цви.

Ранее основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман сообщил, что крупные израильские банки из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear начали сегрегировать счета с ценными бумагами, которые принадлежат российским гражданам или российским налоговым резидентам. О блокировке счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear, заявляли и сами клиенты. Ойгман уточнял, что под сегрегацию попадают все инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть паспорт Израиля, на который и был открыт счет с ценными бумагами.