«Иссушили систему»: финансист оценил прогноз закрытия ряда банков в России Президент АРБ Тосунян: закрытие банков должно быть сведено к минимуму

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Прогнозам о возможном сокращении в этом году числа работающих в России банков лучше остаться нереализованными, заявил в беседе с «Радио 1» президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян. По его словам, банковскую систему в России уже «иссушили донельзя», и закрытие кредитных организаций должно быть сведено к минимуму

Уже и так иссушили банковскую систему донельзя. <...> Эта практика уже должна быть сведена к минимуму, и 15 банков при всего 300 банках, оставшихся на рынке, это уже большая цифра. Я надеюсь, что она не реализуется, — высказал мнение эксперт.

По его словам, в качестве ориентира Банк России должен взять показатели прошлого года, когда лицензия не была отозвана ни у одного банка. Что касается прогнозируемого снижение прибыли банковского сектора в этом году на 500 млрд рублей, то, по мнению Тосуняна, это стало следствием действий монополистов, которые замкнули всю прибыль на себе. Эксперт отметил, что банковская система должна быть диверсифицированной и многослойной, когда не убирают как можно больше небольших банков в угоду монополистам, чтобы тем легче было навязывать свои процентные ставки и комиссии.

Ранее стали известны результаты исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», согласно которым в этом году право на работу в России могут потерять еще порядка 15 банков. При этом некоторые из них будут поглощены более крупными игроками, а другие могут самостоятельно сдать лицензию.