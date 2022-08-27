Инвестор заявил, что пришло время «уносить ноги» с биржи Инвестор Сидоров рассказал о грядущем обвале мировых фондовых рынков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заявил, что сложившаяся на фондовых площадках ситуация говорит об их скором обвале. Неважно, что послужит непосредственной причиной обрушения, однако уносить ноги с биржи надо уже сейчас, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Сидоров подчеркнул, что граждане многих стран без соответствующей квалификации массово вкладывались и продолжают вкладываться в фондовый рынок.

Их операции еще больше раздували пузыри, которые уже были готовы лопнуть, — считает инвестор.

Ничем хорошим это не закончится, добавил он. Сидоров напомнил, что в настоящее время инфляция в США, Великобритании и Германии бьет рекорды, а центробанки в борьбе с ней повышают ставки. Это приводит к стагнации, пояснил эксперт.

О приближении краха, уточнил инвестор, также говорит резкий рост стоимости кредитов, спад доверия потребителей и рост инфляционных ожиданий. Все больше акций падает в цене и все меньше растет, а мировые финансовые организации пророчат рецессию еще в 2022 году, заключил Сидоров.

Ранее стало известно, что риск наступления рецессии в Европе вырос с 45% до 60%. Это самый высокий уровень с ноября 2020 года. Неизбежна рецессия и в США. По данным Чикагского университета, опросившего 50 американских экономистов, 70% из них считают, что американская экономика войдет в рецессию в первом или втором квартале 2023 года.