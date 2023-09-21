Иностранные банки допустят к торгам на российском рынке валюты

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Иностранным банкам разрешат участвовать в торгах на российском валютном рынке и на рынке производных финансовых инструментов, сообщается на сайте правительства РФ. Допуск получат кредитные организации и брокеры из более чем 30 дружественных и нейтральных стран, перечень утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В список вошло более 30 стран. Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика, — сообщили в кабмине.

Иностранным банкам разрешат торговать на валютном рынке в рамках реализации новых норм закона «Об организованных торгах», принятого в июле. Нововведения призваны повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран. Нормы направлены на формирование прямых котировок к рублю с целью удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в нацвалюте, пояснили в правительстве РФ.

Ранее в МИД России заявили о возросшей доле нацвалют в расчетах РФ с Китаем, которая превысила 80%, по данным ведомства. Директор первого департамента Азии министерства Георгий Зиновьев отметил, что торги парой рубль/юань на Московской Бирже уже превышают по объемам торги долларом.