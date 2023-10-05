Армения возглавила рейтинг стран по росту переводов из России Россияне в августе 2023 года перевели в Армению 32,8 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армения стала лидером по объему денежных переводов из России после начала частичной мобилизации. При этом Грузия и Казахстан, напротив, сдали позиции, следует из расчетов РБК на основе статистики центральных банков соседних стран.

Объем денежных переводов из России в Армению через системы денежных переводов в августе 2023 года составил 32,8 млрд рублей — эта сумма в 7,2 раза превышает среднемесячный показатель за 2021 год. При этом в сентябре 2022 года этот показатель составил 24,8 млрд рублей (467,9%), а в октябре — 29,7 млрд (560,4%).

В Грузию за август россияне перевели 5,7 млрд рублей (228%). Это значение сильно снизилось по сравнению с прошлогодними пиками, которые в октябре составили 736%, а в декабре — 840%. В Кыргызстан российские резиденты отправили 12 млрд, а в Казахстан — 1,58 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение продлить действие ограничения на денежные переводы для нерезидентов из недружественных стран. Так, с 1 октября 2023 года такие операции были приостановлены еще на шесть месяцев. Специалисты финансового регулятора пояснили, что действие ограничений распространяется на переводы со счетов физических и юридических лиц.