Греф: Сбербанк не введет отрицательные ставки по счетам физлиц в 2022 году

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Центральный офис Сбербанка России

Сбербанк не станет в 2022 году вводить отрицательные ставки по валютным вкладам и счетам физических лиц, заявил глава финансовой организации Герман Греф на ПМЭФ-2022, пишет ТАСС. Он добавил, что этого не произойдет, пока рубль не будет ослаблен. Однако он не исключил, что такое решение может быть принято в 2023 году.

Сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов — физических лиц в тупик. Поэтому мы этого делать не будем, во всяком случае, до того момента, пока валюта достаточно не будет ослаблена, чтобы люди могли перейти в рубли, не теряя доходы. Я думаю, что такая возможность к концу года сложится. И может быть, в следующем году можно об этом думать. Но в этом году мы точно этого делать не будем, — сказал Греф.

Ранее Греф заявил, что без принятия каких-либо мер срок возврата к уровню экономики по состоянию на 2021 год может занять 10 лет. По его словам, ситуация в российской экономике оценивается как «парадоксальная», но в общем «не столь драматичная».