Греф рассказал о планах Сбербанка на новые регионы Греф: Сбербанк планирует открывать отделения в новых регионах России

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Герман Греф

Сбербанк планирует работать в новых регионах России, сообщил глава финансового учреждения Герман Греф. По его словам, которые приводит РИА Новости, банк намерен открывать там отделения.

Мы уже там, — сообщил Греф в ответ на вопрос о планах Сбербанка выходить в новые регионы.

Он пояснил, что в части регионов уже работают отделения Сбербанка. В других местах планируется открытие ячеек банка, рассказал Греф.

Ранее стало известно, что в рамках вступившего в силу 1 мая закона о бесплатных переводах Сбербанк позволит переводить клиентам до 30 млн рублей в месяц без комиссии. Также существуют суточный лимит, которые составляет 2 млн рублей.

До этого Минфин США сообщил об отмене санкций в отношении дочернего подразделения Сбербанка Sberbank (Switzerland) AG в Швейцарии. Российский банк продал его в 2022 году после введения антироссийских рестрикций. Новым мажоритарным акционером тогда стала швейцарская инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA.

Также сообщалось, что против ПАО «Сбербанк России» возбуждено административное дело из-за рекламы о вкладе, текст в которой был написан трудным для восприятия шрифтом. В ФАС пришли к выводу, что из-за этого клиенты банка получали не всю информацию об условиях доходов на основе вклада.