Говядина подорожает к Новому году. А что будет с ценами на курицу и свинину Эксперт Чеглов: говядина к праздникам подорожает в пределах 10%

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Перед новогодними праздниками говядина, цены на которую уже выросли с начала года, подорожает еще больше, прогнозируют участники рынка. В то же время свинина и курица продолжают дешеветь, что рано или поздно должно сказаться на рознице. NEWS.ru рассказывает, что будет с ценами на мясо и рыбу к Новому году.

Почему растут цены на говядину

Производители говядины не видят предпосылок для снижения цен в ближайшее время. Как заявил «Парламенткой газете» гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк, до конца 2023 года стоимость этого мяса может вырасти еще на 7–10%. Это связано с увеличением затрат, сезонным ростом спроса и зависимостью рынка от импорта.

Как считает эксперт, еще одна причина — это перевернутое соотношение молочного и мясного производства. Так, в России на одну мясную корову приходится шесть молочных, тогда как в мире на одну молочную — от трех до пяти мясных, указал Костюк.

По его словам, производство как минимум десять лет стабильно падает — сокращается само поголовье крупного рогатого скота. В Россию ежегодно завозится от 280 тыс. до 320 тыс. тонн импортной говядины, что составляет не менее 20% от общего объема производства (и тоже повышает средние цены). Для сравнения: наши собственные, отечественные производства занимают всего 18%. Остальное же мясо, которое попадает на прилавки, — это, по сути, отходы молочного сектора, который также сегодня нацелен на сокращение поголовья и повышение продуктивности, пояснил Костюк.

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Что происходит с оптовыми ценами на свинину и курицу

Последнюю неделю в России наблюдается снижение оптовых цен на свинину и мясо птицы. По данным «Коммерсанта», с 20 по 24 ноября бедра бройлера подешевели неделя к неделе в среднем на 10%, до 172 рублей за килограмм. Стоимость окорочка снизилась на 8%, до 182 рублей за килограмм, а филе — на 3%, до 355 рублей за килограмм.

Одновременно цена на свиную грудинку упала на 4%, до 225 рублей за килограмм. Окорок и лопатка подешевели на 3% в каждом случае, до 298 и 290 рублей за кг соответственно.

Тем не менее, как отмечает издание, стоимость основных видов мяса по-прежнему выше цен конца ноября 2022 года — на 15–58% в зависимости от категории.

Что говорит официальная статистика о ценах на птицу и мясо

По данным Росстата, с начала года по 20 ноября цены на свинину (кроме бескостного мяса) выросли на 12,59%, курятина подорожала на 30,16%. В октябре килограмм свинины (кроме бескостного мяса) стоил 342,3 рубля, свинина бескостная — 447,2 рубля. Куры (охлажденные и мороженые) — 229,7 рубля, окорочка куриные — 259,7 рубля.

На этом фоне подорожание говядины — на 5,98% — выглядит не критично, но это средняя температура по больнице (в данном случае Росстат берет в расчет стоимость мяса за исключением бескостного), потому что говядина бывает разной. В частности «Парламентская газета» приводит следующие цифры: в ноябре прошлого года говяжья шея в среднем стоила в магазинах 680 рублей за килограмм, сегодня — по 730 рублей (+7,4%). Язык стоил 750 рублей, сейчас — 900 (+20%).

По Росстату, стоимость килограмма бескостной говядины в октябре 2023 года составляла 695 рублей против 660 рублей годом ранее (+5,3%).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ситуацию комментируют в Минсельхозе РФ

В ведомстве сообщили, что рост цен на продукты к новогодним праздникам является традиционным, и это связано с увеличением спроса. Но значительного повышения там не ожидают.

Комментируя возможное подорожание говядины, в Минсельхозе России заявили, что розничная цена на это мясо выросла в пределах общей инфляции — на 6,7%. Прирост производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке, говорится в заявлении министерства. По данным Росстата, за январь — октябрь производство крупного рогатого скота на убой увеличилось на 7,6% — до 890,9 тыс. тонн.

Что будет с ценами на мясо дальше

По сути, власти всерьез обеспокоились лишь ростом цен на курятину. Минсельхоз РФ даже предложил на полгода запретить экспорт мяса птицы «в целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита». Эксперты идею не оценили. По их мнению, введение ограничений на экспорт любой продукции с высокой добавочной стоимостью (к которой в том числе относится и курятина) ни к чему хорошему не приведет.

Генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с NEWS.ru предположил, что в перспективе нескольких месяцев цены на курицу могут снизиться не более чем на 2–3% при прочих равных условиях (текущем курсе доллара, общем уровне инфляции и так далее), а спустя некоторое время снова начать расти.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов допустил в разговоре с NEWS.ru, что мясо и птица действительно подешевеют, но «незначительно» и «дифференцированно». То есть прежде всего — на социально-значимые позиции. К примеру, снизятся цены на бройлеров, крылья и суповые наборы.

Что касается говядины, то при отсутствии реакции властей на заявления производителей можно ждать ее подорожания в пределах 10% к Новому году, прогнозирует Чеглов. «Раз производители говядины на фоне коррекции курса рубля заговорили о поднятии цен в канун Нового года, значит, они уже начали соответствующие переговоры с федеральными сетями», — отмечает эксперт.

Ждать ли вслед за мясом подорожания рыбы

Из данных Росстата следует, что рыба лососевых пород (охлажденная и мороженая) за год подорожала на 1,9% — с 1079 до 1100 рублей за килограмм (октябрь 2023 года к октябрю 2022 года). Стоимость сельди практически не изменилась. В октябре 2023 года килограмм сельди стоил 271,2 рубля, тогда как год назад — 270,8 рубля (+0,1%).

В начале ноября о скором снижении цен на горбушу — самый массовый из добываемых в России вид лососевых — говорил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, у рыбаков на Дальнем Востоке она подешевела уже в полтора раза. Он надеется, что ретейлеры быстро отреагируют и тоже перепишут ценники.

Однако не все так просто. Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с Общественной службой новостей заявил, что трейдеры увеличивают цену на рыбу в три раза. Несмотря на то что в опте горбуша стоит в среднем 180 рублей за килограмм, в магазинах ее продают за 549 руб. за килограмм, отметил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Получается, что существенную часть в стоимости рыбы составляет наценка, а значит, падение цен в опте вряд ли приведет к их заметному снижению их в рознице. По прогнозу Савельева, ближе к новогодним праздникам и без того она подорожает еще сильнее.

Аналогичного мнения придерживается и Вячеслав Чеглов. «По логике вещей надо ждать повышения цен на рыбу. Дороже стало топливо, кредиты, да и инфляция сказывается. И проблемы с логистикой и непрозрачностью товародвижения не решены», — рассуждает он.

До сих пор цены на рыбу на Дальнем Востоке остаются на порядок ниже, чем в Центральной России, напоминает эксперт. По его прогнозу, в декабре она может подорожать на 15%. При этом торговые сети по отдельным позициям могут сдерживать цены, добавляет Чеглов.

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