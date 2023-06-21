Глазьев поделился рецептом финансовой неуязвимости России Академик Глазьев назвал цифровой рубль средством неуязвимости России в международных расчетах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сделать Россию неуязвимой перед санкциями Запада поможет использование Центробанком РФ цифрового рубля в расчетах с иностранными партнерами, заявил в беседе с «Царьградом» академик РАН Сергей Глазьев. По его словам, многие страны менее самостоятельны с точки зрения платежно-финансовых технологий, они привыкли работать в долларах, поэтому переход на национальные валюты требует времени для адаптации.

Но я думаю, что это очень скоро произойдет. Особенно если наш Центральный банк все-таки развернет проект цифрового рубля в сторону внешней торговли и инвестиций, а не только депозитов, — отметил эксперт.

Он назвал главной текущей проблемой в торговле с иностранными партнерами подверженность вторичным санкциям всех финансовых учреждений, через которые осуществляются международные расчеты. Как только появляются транзакции в долларах или евро, это сразу становится поводом остановить операцию.

А переход на блокчейн и использование цифровых валют сделают нас практически неуязвимыми в отношении возможности платежей и расчетов, — подчеркнул академик.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что хранить рубли в цифровом виде совершенно безопасно, недоверие к этому виду валюты можно сравнить с рассуждениями о взрыве Земли.