ВТБ и «Сбер» начали прием заявок на льготную ипотеку под 7%

Фото: Новодережкин Антон/Фотохост-агентство ТАСС

Андрей Костин

ВТБ начал прием заявок по льготной ипотеке на жилье в новостройках под 7%, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава банка Андрей Костин. По его словам, которые приводит РИА Новости, ВТБ первым начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы, и следует ожидать роста спроса на такие кредиты вдвое. Первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев также сообщил, что «Сбер» начинает предварительный прием заявок на обновленную программу льготной ипотеки.

Снижение ставки до 7% — позитивный сигнал всему рынку, который повлияет и на выполнение национальных целей по вводу нового жилья, — указал Костин.

Ранее днем о том, что ставку льготной ипотеки необходимо снизить до 7%, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин. По его словам, срок действия программы остается прежним — до конца текущего года, максимальные суммы кредитов также останутся прежними:12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 6 млн рублей для регионов.

До этого глава государства сообщил, что программу льготной ипотеки для многодетных семей было решено продлить до конца 2023 года. Также Путин объявил, что власти обновят и расширят положения указа о мерах по социальной поддержке многодетных семей.