Глава ВТБ рассказал о своих ожиданиях по ключевой ставке Глава ВТБ Костин заявил, что не видит оснований для повышения ключевой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава банка ВТБ Андрей Костин сообщил изданию «Фонтанка», что не видит оснований для повышения ключевой ставки ЦБ России. Но он не взялся предсказать решение совета директоров регулятора по этому вопросу.

Президент-председатель правления ВТБ пошутил, что среди принимающих решение по ставке есть много женщин, которые могут руководствоваться другой логикой. Костин признался, что даже в двузначной инфляции он проблем не видит, потому что при ней ранее наблюдался неплохой экономический рост.

Ключевая ставка удерживается на 16% годовых с конца прошлого года. Следующее заседание по вопросу ставки состоится 7 июня.

Ранее сообщалось, что российские банки, подконтрольные нерезидентам, показали увеличение чистой прибыли по итогам первого квартала 2024 года. В большинстве случаев организации наращивали доходы за счет размещения свободных средств на межбанковском рынке и в ЦБ. Этому благоприятствовал уровень ключевой ставки. В то же время классическое кредитование развивалось по остаточному принципу.

До этого 26 апреля 2024 года совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. С июля по декабрь 2023 года ставка повышалась пять раз подряд. Целью было сдерживание инфляции в РФ.