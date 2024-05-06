FT нашло «лазейку в санкциях» против России FT: расчеты в рублях могут стать «лазейкой в санкциях» против России

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Использование рубля для расчетов между зарубежными импортерами и их контрагентами в России может оказаться «лазейкой в санкциях» США, сообщило издание Financial Times. Покупать российскую валюту они могут на российской бирже.

Бывший руководитель нефтяной компании, высокопоставленный российский банкир заявил, что операции в рублях проводят покупающие российскую нефть импортеры в Индии. По его словам, покупать рубли иностранцы могут на Мосбирже. Собеседник FT считает, что рубль станет «основной валютой в подбрюшье России», так как это единственный способ проводить незаметные для Управления по контролю за иностранными активами Минфина США платежи.

По данным Financial Times указ американского лидера Джо Байдена, который разрешает вводить санкции в отношении иностранных банков за связанные с российским ВПК сделки, значительно затруднил перевод средств в РФ и из нее и побудил кредиторов отказаться от контрагентов в России. Западные чиновники и финансисты отмечают, что теперь для обхода ограничений нужно нарастить сеть посредников. Это становится труднее с каждым месяцем.

Ранее сообщалось, что американские санкции коснулись и исследовательских институтов Минобороны России, в частности 48-го Центрального научно-исследовательского института МО в Сергиевом Посаде, новосибирского Института прикладной физики, Муромского специального конструкторского бюро. Также рестрикции ввели против войск радиационной, химической и биологической защиты России, авиакомпании «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с РФ, и 16 судов.