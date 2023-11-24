Фрукты рекордно подорожали: что будет с ценами к Новому году Агроэксперт Плугов: мандарины подешевеют к Новому году на 8%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на фрукты в России — апельсины, бананы, лимоны и груши — за год подскочили на 40–70%. Эксперты объясняют это ослаблением российской валюты и ростом мировых цен на некоторые цитрусовые. Но в последние недели рубль заметно укрепился. Подешевеют ли в ответ фрукты и что будет с ценами на самый новогодний из них — мандарины? Рассказывает NEWS.ru.

Как подорожали фрукты за последний год

По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», в октябре 2023 года цены на апельсины выросли на 69% (по сравнению с октябрем 2022 года), виноград — на 47,9%, бананы — на 46,8%, груши — на 44,6%, лимоны — на 39,5%.

В итоге килограмм бананов в прошлом месяце стоил рекордные 143 рубля (против 97,7 рубля год назад), апельсины — 209,7 рубля (124 рубля в октябре 2022-го), виноград — 222,9 рубля (против 150,7 рубля), груши — 243,6 рубля (против 168,4 рубля), лимоны — 195,4 рубля (против 140,1 рубля).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все эти фрукты вошли в топ-10 подорожавших за год продуктов наряду с помидорами (+47,5%), капустой (36,8%), чесноком (27,8%), морковью (26,9%) и курицей (26,4%).

Меньше всего из фруктов прибавили в цене яблоки — на 14,9%, но даже они продемонстрировали рост выше уровня инфляции, которая за тот же период (октябрь 2023 к октябрю 2022 года) составила 6,68%.

Почему цены на фрукты растут

На стоимость фруктов влияет сезонный фактор: традиционно летом цены на них ниже, чем зимой. К тому же, напоминают эксперты, в прошлом году российские власти по мере возможности влияли на рост цен социально значимых продуктов, в том числе и бананов как «фруктов для бедных». Но в этом году розница уже не может позволить себе сдерживать цены «даже под давлением».

Основная причина увеличения цен на фрукты —- ослабление национальной валюты, так как стоимость плодов зависит от импортных поставок. Так, в сентябре 2022 года средневзвешенный курс доллара составлял 59,8 рубля, а в сентябре 2023 года — 96,7 рубля.

А вот апельсины растут в цене не только из-за девальвации рубля, объясняет NEWS.ru генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов. «В настоящее время на них рекордно высокие мировые цены. За год они выросли в два раза — с $1,07 до $2,03 за килограмм», — уточняет он.

Мировые цены на бананы в последние месяцы тенденции к росту не имеют, но также остаются на высоких отметках, добавляет эксперт.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Что происходит с курсом рубля сейчас

В последние недели рубль заметно укрепился к доллару и евро. Сработало сразу три фундаментальных фактора. Первый — это обязательство экспортеров продавать валютную выручку на внутреннем рынке (соответствующий указ 11 октября подписал президент России Владимир Путин). Второй — рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Третий — повышение ключевой ставки ЦБ с 13% до 15%.

В итоге от максимумов начала октября иностранные валюты спикировали вниз на 9–12%. Сейчас доллар торгуется на бирже на уровне 88 рублей. При этом аналитики допускают, что до конца года рубль может укрепиться к американской валюте до 82–80 руб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Будут ли в ответ дешеветь завозные фрукты

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов осторожен в своих прогнозах, отмечая, что говорить об укреплении рубля пока рано. «Речь идет о временной коррекции курса. И она положительная для потребительского рынка. Но ожидать снижения цен на овощи и фрукты в условиях приближения главных праздников года не стоит. Скорее, цены останутся на достигнутом уровне. Тем более основные импортные контракты уже предоплачены», — поясняет собеседник NEWS.ru.

Кроме того, помимо влияния курса валют, нельзя сбрасывать со счетов и другие факторы — усиление санкционного давления, рост цен на энергоносители, усложнение логистических цепочек, перечисляет эксперт. Все это и производители, и импортеры учитывают, а значит, риски некоторого повышения розничных цен в самый канун Нового года сохраняются, резюмирует Чеглов.

Тем не менее цены на некоторые фрукты уже снижаются, в частности на самый новогодний из них —- мандарины. Заметим, что Росстат не включает мандарины в свои отчеты, но аналитики «АБ-Центра» отслеживают динамику цен на этот фрукт по ключевому рынку сбыта — Москве. За год, по их данным, мандарины подорожали на 28,4%, но в последние недели их стоимость снижается.

Средняя розничная цена на мандарины в столице достигла своего пика 13 октября —- 283,7 рубля за килограмм, а к 17 ноября снизилась на 16,3%, до 237,5 рубля, рассказывает Алексей Плугов. Эксперт допускает, что в случае сохранения курса рубля на текущих уровнях (около 88 руб. за доллар США) к Новому году фрукты могут подешеветь на 3–8%, при этом апельсины — более чем на 5% (если не будет дальнейшего роста мировых цен), а мандарины — на 8%, в том числе за счет увеличения предложения.

Какие еще из продуктов могут подешеветь к Новому году

После заметного снижения оптовых цен (в ноябре оптовики предлагали ее в среднем по 3500 руб. за килограмм, что на 25% меньше, чем год назад) в декабре могут снизиться розничные цены на красную икру. Это случится благодаря росту производства на фоне увеличения вылова лососевых По прогнозу Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), по итогам 2023 года производство красной икры в несколько раз превысит прошлогодний показатель и достигнет более 25 тыс. тонн.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При этом эксперты советуют покупать икру к новогоднему столу заранее. Лучшее время для этого — конец ноября — начало декабря. Дело в том, что к празднику спрос может сильно вырасти и цена пойдет вверх.

Но в ближайшие две-три недели розничные цены на икру снизятся: в регионах примерно на 15% (там денег у населения меньше), а в Москве — не более чем на 10% (если больше, то лишь в качестве акции).

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