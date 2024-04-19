Forbes составил топ-10 обедневших российских миллиардеров Forbes Мамут возглавил рейтинг самых обедневших миллиардеров в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Кривенко

Журнал Forbes составил топ-10 самых обедневших миллиардеров в России. Список возглавил потерявший за год 40% своего состояния инвестор Александр Мамут. Его капитал в настоящее время оценивается в $1,2 млрд, тогда как годом ранее состояние бизнесмена составляло $2,5 млрд.

На втором месте оказался основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко, потерявший за год 29% капитала. Его состояние оценили в $1,5 млрд. Бизнесмен передал топ-менеджеру в качестве вознаграждения почти 20% акций компании. Топ-3 замыкает сооснователь FixPrice Артем Хачатрян. По итогам 2023 года его состояние уменьшилось на 24%, до $1,6 млрд.