Финэксперт рассказал, как перестать бездумно тратить деньги Финэксперт Лашко посоветовал грамотно распределять заработанные средства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для эффективного управления личным бюджетом прежде всего нужно грамотно распределить заработанные средства, заявил «ФедералПресс» финансовый эксперт Алексей Лашко. Он также призвал отслеживать свои расходы каждый день.

Правильное распределение заработанных средств: 50% — обязательные расходы (коммунальные платежи, продукты, транспорт), 30% — траты на удовольствия (развлечения, шопинг, хобби), 20% — накопления, — предложил Лашко.

Он посоветовал разделить остаток средств после обязательных платежей на число дней до следующей зарплаты, чтобы рассчитать дневной бюджет. Эксперт также порекомендовал устанавливать себе лимит по тратам на сутки и ставить четкие цели, например, ремонт или поездка, откладывая на их достижение часть средств.

Психолог Ирина Бабкина ранее заявила, что онлайн-шопинг с его элементами игрофикации и постоянными акциями может быть опасен для психики и финансового благополучия. По ее словам, еще такое времяпрепровождение может привести к снижению критического мышления.