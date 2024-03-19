Финэксперт рассказал, что делать заемщикам и вкладчикам закрывшихся банков Финэксперт Лашко: в случае закрытия банка клиентам дадут новые реквизиты

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В случае закрытия банка суммы задолженностей у заемщиков не изменятся, поменяются лишь реквизиты для оплаты, рассказал в беседе с «ФедералПресс» эксперт по финансам Алексей Лашко. Он подчеркнул, что должникам придется выполнять кредитные обязательства в полном объеме.

Как пояснил эксперт, после закрытия банка все обязательства его клиентов переходят к ликвидатору. Как правило, это Агентство по страхованию вкладов. Заемщика уведомляют об этом, сообщив новые реквизиты для оплаты задолженности. В случае просрочки обязательного платежа взыскание будет проводиться в судебном порядке.

Чаще такие ситуации бывают при объединении банков. Для потребительских займов это не критично. А вот для корпоративных займов менее удобно. Например, при залоговых займах могут долго снимать обременение. Ликвидатор может долго передавать данные в БКИ, что затруднит клиенту получение новых кредитов, — добавил специалист.

Что касается вкладов, то, по словам Лашко, в случае если закрывшийся банк был участником программы страхования вкладов, то в течение трех недель держателю выплатят до 1,4 млн рублей. Все, что окажется сверх этой суммы, будет возвращено только после продажи имущества кредитора.

Ранее сообщалось, что число признанных банкротами юридических лиц с начала 2024 года в России увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество корпоративных банкротств в стране начало расти впервые с 2021 года.