Банки раскритиковали за неэффективность взыскания долгов Финансовый эксперт Мехтиев: работа банков по взысканию долгов неэффективна

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Работа банков по взысканию долгов с физических лиц является неэффективной, заявил заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. Комментируя ситуацию НСН, он подчеркнул, что проблему долговой нагрузки необходимо было решать в 2016 году.

С точки зрения физических лиц — ничего страшного. Проблема в том, насколько эффективно это взыскание. <...> Проблему долговой нагрузки нужно было решать еще в 2016 году, когда первый раз вышло поручение президента РФ Владимира Путина на эту тему, — пояснил Мехтиев.

Финансовый эксперт также отметил, что за 2023 год, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), эффективность взысканий составила 11,8%. По его словам, из 3,2 трлн рублей, которые планируют взыскать в 2024 году, максимум будет получено 400 млрд рублей.

Ранее стало известно, что ФССП планирует взыскать 3,2 трлн рублей с россиян в пользу банков. В 2023 году на рассмотрение поступило 25 млн исполнительных производств, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Среди регионов с наибольшим числом неплательщиков ФССП отмечает Краснодарский и Красноярский края, Башкирию, Московскую и Челябинскую области.