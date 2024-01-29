Финансовый эксперт оценил угрозу экономике от закредитованности россиян Финэксперт Волков: в закредитованности россиян пока нет ничего критичного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кредитные долги россиян растут, но ситуацию в целом пока нельзя назвать критичной, заявил в беседе с KP.RU директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. По его словам, допустимо, если в месяц на погашение кредита заемщик тратит около четверти своих доходов.

Средний показатель долговой нагрузки (ПДН), то есть отношение ежемесячных платежей по всем кредитам заемщика к его среднемесячному доходу, находится в диапазоне 25–30%. При этом ПДН на уровне до 20–25% можно считать вполне допустимым, приемлемым, в то время как показатель долговой нагрузки в 30% и более уже можно назвать тревожным сигналом, — считает эксперт.

Угроза дефолта заемщика возникает, если ПДН у него превышает 50%, добавил Волков. Как пишет издание, по данным Банка России, в стране сегодня насчитывается 47 млн заемщиков, что составляет 57% экономически активного населения. При этом в среднем один заемщик выплачивает 2,3 кредита. Как заметили в ЦБ, банки активно выдают ипотечные кредиты «рискованным» группам клиентов. Так, около половины выдач приходится на заемщиков, у которых более 80% доходов уходит на обслуживание кредитов.

Как пояснил в беседе с изданием генеральный директор «Лиги защиты должников» Сергей Крылов, ипотека для банков является наименее рисковым продуктом, так как если заемщик не сможет платить, всегда можно его выселить, продать квартиру и погасить задолженность.

В итоге как себя ведет заемщик? В случае финансовых проблем он откровенно забивает на все остальные кредитные обязательства и отдает только ипотеку, — пояснил Крылов.

Эта ситуация обеспокоила Центробанк, пишет издание. Регулятор повысил ключевую ставку, а также ужесточил требования к банкам по ведению более ответственной кредитной политики. Как пояснили в ЦБ, излишняя закредитованность населения неполезна для экономики. Если значительная часть доходов идет на обслуживание долга, люди вынуждены сокращать потребление, и от падения спроса страдает и экономика, так как предприятия вынуждены сокращать производство и штат сотрудников.

Ранее в Минфине РФ рассказали, что дополнительные расходы госбюджета на продление льготной ипотеки составят порядка 1 трлн рублей в течение трех лет. В ведомстве добавили, что в ипотечные программы необходимо внести изменения для повышения их эффективности.