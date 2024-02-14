Финансовый эксперт назвал неожиданную причину стабилизации курса рубля Финансовый эксперт Арт: спасению рубля могли помочь звонки «в ручном режиме»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасению курса рубля могли помочь несколько телефонных звонков «в ручном режиме», заявил в беседе с «Царьградом» финансовый аналитик Ян Арт. По его мнению, в финансово-экономическом блоке правительства не вполне осознают, какие именно меры в итоге помогли стабилизации национальной валюты, что создает предпосылки для нового обвала в обозримом будущем. По словам эксперта, курсу рубля помог указ президента РФ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, который убрал спекулянтов с рынка.

Возможно, этим игрокам в «ручном режиме» позвонили и сказали: дескать, ребята, кончайте баловаться, пожалуйста. Тем более что таких у нас максимум полдюжины, мы же это прекрасно понимаем. Это финансовые компании, связанные с сырьевыми поставками, — предположил Арт.

Он добавил, что при снижении Банком России ключевой ставки может произойти скачок инфляции. Чтобы этого избежать, необходим относительно стабильный курс рубля, когда степень его девальвации в год будет составлять 5%. Этот сценарий должен и бизнес устроить, и не будет вызывать раздражения у людей, резюмировал аналитик.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что доллар на уровне 90 рублей является нормальным курсом для нынешней ситуации. По словам депутата, курс рубля в 2024 году будет зависеть как от политических, так и от экономических факторов, однако ни сильное укрепление национальной валюты, ни ее падение не выгодны для экономики.