Финансовый аналитик дал прогноз по ставкам кредитов в 2024 году Финансовый аналитик Калугин: в новом году ставки по кредитам не снизятся

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В 2024 году Банк России продолжит повышать ключевую ставку, она может вырасти до 17%, а первое понижение случится во второй половине лета, полагает финансовый аналитик Виталий Калугин. В беседе с ЕАН он высказал мнение, что в связи с этим банковские ставки по кредитам вряд ли снизятся.

Первое понижение мы, наверное, увидим ближе к июлю-августу. И в конце года ставка, вероятно, будет снижена в район 12%, — предположил эксперт.

По его словам, высокая ключевая ставка имела целью в том числе «охладить» рынок ипотечного кредитования. В 2024 году льготную ипотеку планируется отменить, однако, как считает аналитик, это не остановит стройку и не приведет к спаду в смежных отраслях. Калугин подчеркнул, что у застройщиков был мощный импульс, который не позволит им остановиться. Кроме того, за три года действия программы льготного ипотечного кредитования у девелоперов образовался запас финансового «жирка».

Они могут строить чуть поменьше и снижать цены за счет того, что у них есть большой запас непроданного строительства, — объяснил Калугин.

Он добавил, что, скорее всего, будут оставлены только модифицированные льготные ипотечные программы семейного направления. По мнению эксперта, продление льготной ипотеки раздует пузырь на рынке до масштабов, которые создадут системные проблемы для всей экономики.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что для того, чтобы взять ипотеку в Москве, минимальный доход должен составлять не менее 30 тысяч рублей. Эксперт пояснил, что при ипотечном кредите на сумму 1 млн рублей на 30 лет предстоит отдавать по 14–15 тысяч рублей в месяц.