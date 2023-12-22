Финансист рассказал о курсе рубля в последнюю неделю года Финансист Бабин: в последнюю неделю года рубль может ослабеть

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На последнюю неделю декабря придется пик налогового периода, после которого может произойти устойчивое снижение курса рубля, предположил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин. Он связал это с возможным уходом с рынка дополнительных объемов валюты, которую экспортеры в настоящее время продают, чтобы заплатить налоги.

Рубль после стартовой просадки быстро восстановился, но вскоре вновь сдал позиции. В начале основной сессии российская валюта стала активно дорожать. <...> Фактор налогового периода пока продолжает оказывать поддержку рублю, — рассказал эксперт.

22 декабря российская валюта значительно ослабела, курс евро на торгах превысил 101 рубль впервые с 20 октября. Доллар также обновлял рекорд на отметке 92,8 рубля впервые с 7 декабря.

Ранее экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предупредил россиян, что для покупки валюты лучше дождаться окончания новогодних праздников. По словам специалиста, в период зимних каникул может быть очень узкий рынок торгов, который способен спровоцировать резкие колебания курса.