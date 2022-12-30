Финансист рассказал, что ожидает рубль в 2023 году Экономист Цыганов: в ближайшие полгода доллар останется в диапазоне от 67 до 80 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов заявил, что прогнозировать курс рубля на весь 2023 год сложно. Однако в его первой половине весьма вероятно увидеть диапазон от 67 до 80 рублей за американский доллар, рассказал финансист агентству ПРАЙМ.

Цыганов допустил ускоренный отказ от доллара в пользу юаней. В этом случае рубль способен укрепиться сильнее. Однако такой сценарий развития событий финансист назвал фантастическим.

В таком сценарии можно увидеть и 45 рублей за доллар, — подчеркнул Цыганов.

Основным на текущий момент фактором для валютного рынка, по его мнению, является геополитика. Немалое зависит и от объемов экспортной выручки России в 2023 году, цен на энергоносители и от политики финансовых властей, считает финансист. При этом последние факторы все-таки определяются геополитикой, добавил он.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что декабрьское ослабление рубля связано со снижением цен на нефть. Он также уточнил, что изменения скажутся на росте цен, однако курс колеблется в диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года.