Финансист предупредил об особенностях новогодних депозитов Финансист Бадалов рекомендовал не класть деньги на депозиты по предновогодним ставкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансист Лазарь Бадалов заявил, что перед Новым годом многие банки рекламируют депозиты с повышенными ставками, однако такие акции выгодны, как правило, самим банкам. Основной причиной появления новогодних акций является стремление банков удержать вкладчиков, у которых в конце года истекают депозиты, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

По мнению эксперта, в этот период у банков также повышается шанс привлечь новых клиентов, поскольку россияне получают премии и годовые бонусы.

Бадалов предупредил, что банки в новогодних предложениях могут использовать уловки, когда, к примеру, самая высокая ставка по вкладу может действовать лишь на очень крупные суммы. Кроме того, банк порой может обещать высокий процент, но только на часть срока действия депозита.

Ранее Лазарь Бадалов заявил, что перед Новым годом не следует заниматься инвестициями, если вы не являетесь экспертами в этой области, однако можно начать формировать «подушку безопасности». Эксперт отметил, что это один лучших вариантов в условиях непредсказуемости.