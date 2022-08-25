Экономист объяснил, чем грозит рост закредитованности россиян Экономист Алиев: рост закредитованности россиян повышает риски для банковской системы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Снижение ключевой ставки повышает доступность денег для россиян, поэтому объемы выдачи кредитов значительно выросли, отметил кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев. Рост закредитованности населения грозит тем, что кредитным организациям придется повысить ставки для отдельных категорий заемщиков, рассказал он EADaily.

Экономист добавил, что рост выдачи кредитов в целом положительно влияет на банковский сектор, сектор ритейла и потребления, но вместе с этим несет риски для банковской системы.

В то же время рост закредитованности населения повышает риски для банковской системы, что рано или поздно вынудит кредитные организации корректировать политику оценки кредитоспособности и, возможно, повысить ставки по кредитам для отдельных категорий заёмщиков, — отметил эксперт.

По мнению Алиева, нынешняя тенденция сохранится до тех пор, пока инфляции и цены будут в границах таргета, который видит ЦБ.

Ранее сообщалось, что в июле общая задолженность россиян по кредитным картам увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 трлн рублей. Одновременно с этим на 2,2% выросло число активных кредиток — сейчас на руках граждан РФ находится 52,7 млн карт, что также является историческим рекордом.