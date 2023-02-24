Финансист назвала актуальные активы для вложения денег Финансист Никитина: в кризис лучше вкладывать деньги в недвижимость и золото

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый консультант Алена Никитина заявила, что в период кризиса лучшим способом вложения средств является покупка недвижимости или золота. Тем более, что в настоящий момент драгоценный металл стал более привлекательным для покупки, отметила она в беседе с URA.RU.

Золото планомерно растет. С мая выросло на 40% и скорее всего продолжит расти. Несмотря на то, что спрос на недвижимость снизился, она остается вполне привлекательным активом. <...> Лучше приобретать небольшие квартиры с транспортной доступностью, — считает финансист.

Она уточнила, что также могут принести пользу коммерческие объекты на нижних этажах, если их переделать в жилые. Стены и золото — это активы, имеющие под собой что-то реальное, пояснила Никитина.

Специалист также указала на активы, которые потеряли свою актуальность. Это, к примеру, зарубежные активы, считает она.

При этом российские ценные бумаги на фоне всего последнего года выглядят наиболее устойчиво и более привлекательно, — добавила эксперт.

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