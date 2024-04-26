Финансист назвал страну, имеющую шансы перейти на российский рубль Финансист Разуваев: Белоруссию давно пора переводить на российский рубль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белоруссию давно пора переводить на российский рубль, несмотря на то что президент республики Александр Лукашенко этому сопротивляется, поделился мнением с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его мнению, это позволит максимально упростить экономические процессы между Москвой и Минском.

Конечно, пора переводить Белоруссию на российский рубль, как бы товарищ Лукашенко ни ломался. Для максимального упрощения экономических процессов, — сказал Разуваев.

Он напомнил, что РФ и Белоруссия подписали соглашение, согласно которому роль денежной единицы Союзного государства с 2005 года должен был выполнять российский рубль. Но, как отметил эксперт, Лукашенко в последний момент потребовал себе эмиссионный центр, что, по мнению финансиста, является неприемлемым. Разуваев признал, что тогда у России были свои проблемы, но, несмотря на это, белорусский рубль по сравнению с российским был «полным шлаком».

У нас, пусть тихой сапой, очень много делается для объединения не только экономик. Вы можете прийти в белорусскую поликлинику с российским полисом медстрахования, и вас будут обслуживать. Единственная страна, которую Россия финансирует реально, — Белоруссия. От 15% до 30% ВВП, — отметил аналитик.

Разуваев также заявил, что Евразии нужна суверенная, единая экономика и аналог европейского евро. По его словам, евразийский Центробанк мог бы располагаться в Казани или Астане.