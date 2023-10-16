Финансист назвал простой способ быть уверенным в завтрашнем дне Финансист Зацепа посоветовал откладывать 5–10% с каждого поступления

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Если откладывать примерно 5–10% со всех денежных поступлений, то можно накопить сумму в несколько сотен тысяч рублей, рассказал NEWS.ru эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа. По его словам, для этого лучше всего использовать банковский счет, открыть который можно даже через мобильное приложение.

Как накопить хотя бы несколько сот тысяч рублей, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне? План очень прост — надо сделать накопление игрой, за которую вы сами себе назначите приз, например поход всей семьей в ресторан или спа. В рамках «игры в накопление» надо делать всего два действия. Откладывать хотя бы 5% (лучше 10%) с каждого прихода денег на накопительный счет (можно открыть за минуту в любом банковском приложении). А также вести учет, сколько денег вы тратите на перечисленные выше «незначительные» траты, — объяснил Зацепа.

Эксперт уверен, что в результате этой игры у человека уже спустя месяц будет понимание, что экономия 5–10% поступивших доходов не повлияет на жизнь. Кроме того, он проведет инвентаризацию «мелких расходов» и поймет, во сколько эти привычки ему обходятся.

Ранее финансовый риск-менеджер Виталий Манжос рекомендовал для эффективного накопления не ограничиваться откладыванием процентов с дохода, но также откладывать средства от незапланированных денежных поступлений, например от подработки или продажи вещей. Он также отметил, что люди, ежемесячно откладывающие 50% дохода, быстро накопят значительную «денежную подушку» — сумму, необходимую для непредвиденных обстоятельств.