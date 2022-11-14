Финансист: мошенники снимают со счетов россиян по 40 млн рублей в день Замдиректора АРФГ Маслова рассказала о схемах финансовых мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Ирина Маслова сообщила, что финансовые мошенники снимают в среднем по 40 млн рублей в день со счетов россиян. Поэтому, сообщила на пресс-конференции, посвященной новой дисциплине «Экономическая безопасность» всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», организованной ТАСС, эксперт, необходимо повышение финансовой грамотности.

По 40 млн рублей в день снимают финансовые мошенники со счетов россиян в среднем. Это огромная цифра, и для некоторых россиян это критичная ситуация, — рассказала Маслова.

Также замдиректора Ассоциации отметила, что организация совместно с Банком России проводит мониторинг, насколько брокеры и финансовые организации позволяют себе недобросовестные практики. Это, отметила, эксперт, как раз то, за что «нельзя наказать», но подрывает доверие людей к финансовому сектору.

Ранее зампред правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что с начала 2022 года ВТБ предотвратил втрое больше попыток мошенников похитить средства со счетов клиентов, чем в прошлом году. Он считает, что число таких атак со временем может возрасти.